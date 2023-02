Diretta/ Reggina Pisa streaming video tv: toscani al Granillo (Serie B)

DIRETTA REGGINA PISA: I NEROAZZURRI PER SPEZZARE LA MALEDIZIONE “X”

La diretta Reggina Pisa, match in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:00, racconta di una gara tra due squadre impegnate nel raggiungere il sogno Serie A. Piazzata nettamente meglio la squadra di Inzaghi con il terzo posto ad un solo punto dal Genoa secondo, anche se le recenti sconfitte con Sudtirol e Palermo. I neroazzurri partono più indietro con il decimo posto a rincorrere la zona playoff e anche gli stessi toscani sono in un periodo negativo con sconfitte contro Cittadella e Sudtirol a far perdere punti importanti, oltre ai pareggi con Como e Genoa per un totale di due punti in quattro gare.

In casa la Reggina volta alto con sei vittorie in undici partite che hanno permesso ad Inzaghi di creare un fortino da 20 punti al Garillo, rispondendo spesso presente davanti ad una delle curve più importanti a livelli di tifo in Serie B. I pisani invece sono abbonati al segno X in trasferta con ben otto pareggi su dodici sfide per un totale di 14 punti.

REGGINA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Pisa verrà trasmessa su Sky con il consueto abbonamento al pacchetto Calcio. Altrimenti c’è la possibilità di usufruire di DAZN con un canone annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta Reggina Pisa in streaming video la piattaforma Helbiz permetterà la possibilità di usfruirne. Le alternativa sono Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, esclusivamente per i clienti delle relative emittenti.

REGGINA PISA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggina Pisa vedranno i calabresi scendere in campo col 4-3-3: Contini in porta, linea difensiva composta da Pierozzi, Cionek, Gagliolo e Di Chiara. Tris di centrocampisti con Fabbian, l’ex Bologna Crisetig e Hernani. Punta centrale Gori, esterni Canotto e Menez.

I toscani sperano di ottenere punti in trasferta col 4-3-1-2 con Nicolas in porta. Esteves a destra, Beruatto a sinistra e duo difensivo Barba-Rus. In regia Nagy mentre interni di centrocampo Toure e De Vitis. In attacco Gliozzi-Moreo con Morutan dietro le due punte.











