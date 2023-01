DIRETTA/ Reggina Spal video streaming tv: ecco gli ultimi sei precedenti

DIRETTA REGGINA SPAL: TESTA A TESTA

La diretta di Reggina Spal è una sfida di Serie B che presenta la gara numero sei tra le due società, quindi non molto tradizionale. Prima gara avvenuta nel 2020 con la formazione di Ferrara vittoriosa in casa granata per 0-1 con la rete di Lucas Castro. Gara di ritorno che video, invece, una Reggina più agguerrita vincere a Ferrara per 1-4 con la doppietta di Rivas ed i gol di Montalto ed il barese Folorunsho. Terzo scontro nel 2021 con la vittoria ancora della Reggina, questa volta al Granillo per 2-1, a segno Hetemaj e Montalto; inutile il gol di Sebastiano Esposito, come nella precedente partita tra le due squadre.

CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ Ecco Contini e Bayeye, possibile asse con la Cremonese

Spal e Reggina che si sono riaffrontati nel 2022 con il risultato 1-3 sempre a favore dei granata così come nella gara di andata della stagione 2022-2023. Il parziale totale è di 5 incontri con ben 4 vittorie a favore della formazione granata, che domina questa speciale classifica di scontri tra Spal e Reggina. (Agg Marco Genduso)

CALCIOMERCATO REGGINA NEWS/ Tentativo concreto per Sirigu, in attacco ecco Forte

REGGINA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggina Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Ascoli Reggina (risultato finale 0-1): gli amaranto agganciano il Frosinone

DE ROSSI CERCA L’IMPRESA!

Reggina Spal, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. La sfida mette di fronte due campioni del mondo 2006: Pippo Inzaghi e Daniele De Rossi contro per strappare tre punti fondamentali in termini di classifica.

La Reggina è seconda in classifica a quota 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Gli amaranto sono reduci dall’importante vittoria per 0-1 sul campo dell’Ascoli. La Spal, invece, è sedicesima con 20 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Gli emiliani arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Pisa di D’Angelo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA SPAL

Inzaghi e De Rossi alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Reggina Spal. Partiamo dalla compagine calabrese, schierata con il 4-3-3: Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, Hernani, Majer, Fabbian, Canotto, Menez, Rivas. Passiamo adesso ai biancazzurri, il modulo è il 3-5-2: Alfonso, Peda, Varnier, Meccariello, Dickmann, Proia, Prati, Valzania, Tripaldelli, Rabbi, Lamantia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Reggina Spal, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Reggina è a 1,68, il pareggio è a 3,55, mentre il successo della Spal è a 5,20. L’Under 2,5 è a 1,65, mentre l’Over 2,5 tocca quota 2,10. Spazio infine a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA