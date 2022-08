Diretta Reggina Sudtirol/ Streaming video tv: primi punti altoatesini? (Serie B)

DIRETTA REGGINA SUDTIROL: RISCATTO PER INZAGHI?

Reggina Sudtirol, partita diretta dal signor Rutella e in programma alle ore 20:45 di domenica 28 agosto, si gioca per la terza giornata della Serie B 2022-2023. Al Granillo arriva la storica neopromossa, ancora alla ricerca dei primi punti di sempre nel campionato cadetto: dopo il ko di Brescia il Sudtirol ha giocato un’ottima partita contro il Venezia e, passato in vantaggio, ha accarezzato il sogno di battere il grande ex Ivan Javorcic ma poi i lagunari hanno ribaltato tutto negli ultimissimi minuti, lasciando dunque gli altoatesini a quota zero punti e con tanti rimpianti.

Diretta/ Sudtirol Venezia (risultato finale 1-2): in rimonta!

Sono invece 3 i punti che la Reggina ha sommato nelle prime due giornate: squadra ambiziosa quella calabrese, che non a caso si è affidata a Filippo Inzaghi già dominatore di un campionato cadetto con il Benevento. Esordio ottimo con vittoria sul campo della Spal, poi però sconfitta contro la Ternana e quindi quadra da trovare per gli amaranto, anche se siamo solo all’inizio. Adesso possiamo aspettare che la diretta di Reggina Sudtirol prenda il via; nel frattempo possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte di campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Ternana Reggina (risultato finale 1-0): Lucarelli batte Inzaghi

DIRETTA REGGINA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la Serie B ci propone un doppio appuntamento: la diretta tv di Reggina Sudtirol sarà infatti disponibile sui canali della televisione satellitare, gli abbonati al servizio potranno dunque sfruttare il loro decoder o in alternativa avvalersi dell’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per seguire la partita in mobilità. Il match della terza giornata però viene fornito anche da DAZN, come tutti gli altri: in questo caso, riguardo a Reggina Sudtirol si tratterà di una visione in diretta streaming video, sempre per i clienti della piattaforma che sarà scaricabile su PC, tablet e smartphone, oppure su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Spal Reggina (risultato finale 1-3): buona la prima per Inzaghi!

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA SUDTIROL

Anche nella diretta Reggina Sudtirol dovremmo vedere gli amaranto schierati con il 4-3-3: in difesa Camporese potrebbe sostituire Thiago Cionek e affiancare Gagliolo, il quale del resto potrebbe agire da terzino sinistro dove è in ballottaggio con Di Chiara e Giraudo. A destra ci sarà Pierozzi, in porta Colombi; a centrocampo comanda il veterano Crisetig, un testa a testa possibile è Liotti-Majer ma rischia il posto anche Fabbian. Nel tridente, occhio a Cicerelli e Canotto per gli esterni; Ménez stavolta potrebbe partire dalla panchina, favorendo uno tra Santander e Gabriele Gori come centravanti.

Modulo speculare per Leandro Greco: nel suo Sudtirol Vinetot e Curto proteggono il portiere Poluzzi, De Col e D’Orazio giocano come terzini (ma a sinistra c’è anche l’opzione Davi), a centrocampo invece capitan Tait e Nicolussi Caviglia dovrebbero essere confermati, rischia allora Pompetti sulla pressione di Belardinelli. Il quale potrebbe essere una delle novità per andare a caccia dei primi punti; davanti ci sono Voltan e Christian Capone che insidiano Rover a sinistra, Carretta giocherà ancora titolare mentre Odogwu è in ballottaggio con Simone Mazzocchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere quello che è il pronostico sulla diretta Reggina Sudtirol, come stabilito dalle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote un guadagno che corrisponde a 2,00 volte quanto messo sul piatto; per l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, abbiamo un valore che ammonta a 3,30 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’affermazione degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,75 volte la vostra giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA