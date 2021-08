Diretta Reggina Ternana/ Streaming video tv: per la prima vittoria (Serie B)

DIRETTA REGGINA TERNANA: POSTA IN PALIO PESANTE

Reggina Ternana, in diretta dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria alle ore 20.30 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, si gioca per la seconda giornata del campionato di Serie B che vedrà i campani di Alfredo Aglietti e gli umbri di Cristiano Lucarelli accomunati dal desiderio di inseguire quella che sarebbe per entrambe le formazioni la prima vittoria nel nuovo campionato cadetto.

La diretta di Reggina Ternana vede infatti i calabresi reduci dal pareggio per 0-0 sempre in casa contro il Monza e adesso la Reggina vorrebbe provare ad approfittare meglio del secondo turno consecutivo sul terreno di casa (che settimana scorsa era stato disastroso), mentre la Ternana dominatrice della scorsa Serie C ha subito imparato che al piano superiore i giochi sono più difficili, perdendo in casa contro il Brescia all’esordio. La posta in palio dunque sarà già pesante: che cosa succederà in campo allo stadio Granillo questa sera in Reggina Ternana?

DIRETTA REGGINA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo adesso ricordare che la diretta tv di Reggina Ternana sarà disponibile su Sky Sport al canale numero 252 della piattaforma satellitare, dunque la diretta streaming video sarà disponibile per gli abbonati tramite il servizio Sky Go oltre che per chi invece è abbonato alla piattaforma DAZN, che a sua volta trasmetterà questa partita di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA TERNANA

Diamo uno sguardo pure alle probabili formazioni di Reggina Ternana. Per i padroni di casa calabresi si potrebbe disegnare un modulo 4-4-2 con Micai in porta; difesa a quattro con Lakicevic, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara da destra a sinistra; a centrocampo altra linea a quattro che potrebbe vedere titolari Ricci, Bianchi, Crisetig e Laribi; in attacco infine la coppia formata da Rivas e Montalto. La replica della Ternana dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 con Iannarilli in porta; davanti a lui i quattro difensori Defendi, Boben, Kontek e Salzano; in mediana la coppia formata da Agazzi e Proietti; sulla trequarti ecco poi Peralta, Falletti e Furlan che agiranno in appoggio del centravanti rossoverde Donnarumma.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Reggina Ternana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa calabresi, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 2,25, mentre poi si sale fino a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,40 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna della Ternana.



