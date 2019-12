Diretta Reggina Viterbese/ Streaming video tv: granata imbattuti (Serie C)

Reggina Viterbese, diretta dal sig. Daniele Perenzoni, è il match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie C Girone C, previsto oggi, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15,00. Destini diversi per le due formazioni che si affronteranno allo stadio “Oreste Granillo di Reggio Calabria. La Reggina non ha mai perso nelle 17 partite giocate finora, 13 vittorie e 4 pareggi per i ragazzi di Domenico Toscano, con 39 gol fatti e 9 subiti. Inoltre i granata hanno fin qui vinto tutti i match giocati fra le mura amiche, 8 su 8, e cercano l’ennesima conferma di fronte al pubblico amico. I numeri della squadra calabrese spiegano una supremazia chiara sulle avversarie, una squadra costruita per vincere e per tornare a calcare i campi di palcoscenici più alti. Di contro invece la Viterbese è uscita ormai da due domeniche dalla zona play-off; la squadra di Calabro, subentrato a metà novembre al posto di Giovanni Lopez, non ha ancora vinto una gara da quando ha cambiato guida tecnica. Per risalire all’ultima vittoria dei gialloblu si deve tornare al 27 ottobre, quando i laziali batterono 2-0 la Sicula Leonzio. A complicare la vita ai ragazzi di Calabro, una statistica poco confortante: una sola vittoria lontano dallo stadio Rocchi di Viterbo; difficile migliorarsi domenica prossima contro la prima della classe.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Come al solito non è prevista una diretta tv della partita di questa domenica, ma come ormai accade da diverso tempo, gli appassionati di Serie C potranno seguire la diretta Reggina Viterbese in diretta streaming video su Eleven Sport con regolare abbonamento.

DIRETTA REGGINA VITERBESE: PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Reggina Viterbese, la squadra amaranto di Domenico Toscano dovrebbe confermare il solito 3-5-2 con cui finora ha sbaragliato tutte le concorrenti. Nessun assente fra le fila granata, gli unici sotto la lente d’ingrandimento per aver già collezionato quattro cartellini gialli (dal prossimo scatta la squalifica di un turno) sono Nicola Bellomo e Daniele Gasparetto. Gli amaranto dovrebbero scendere in campo con Guarna in porta e il trio difensivo composto da Bertoncini, Rossi e Loiacono. In mediana, Garufo e Rolando dovrebbero giocare sulle corsie esterne, mentre nella zona nevralgica del campo Bianchi, De Rose e Rivas, che potrebbe lasciare il posto a Bellomo. In attacco ampia scelta per Toscano che può contare su Reginaldo e Corazza, con German Denis panchinaro di lusso. La Viterbese deve rinunciare allo squalificato Errico ma dovrebbe ritrovare in attacco Tounkara, che aveva saltato il match casalingo contro l’Avellino. Anche Calabro dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Atanasov capitano, Markic e Baschirotto, in difesa come domenica scorsa. In mezzo al campo probabile il ritorno di Bensaja, partito dalla panchina nel turno precedente, con De Giorgi, Antezza, Bezziccheri e De Falco. In avanti probabile ballottaggio fra Volpe e Pacilli per vedere chi affiancherà Tounkara.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote dei maggiori bookmakers, la vittoria delle Reggina è quotata 1,40. Il segno X va da un minimo di 3.80 (quota 888sport.it) a un massimo di 4,5 (quota SNAI). La vittoria esterna della Viterbese, molto difficile considerata la classifica e la diversa qualità delle due rose, è data a 6 (quota 888sport.it), ma arriva anche a 8 secondo la quotazione SNAI.



© RIPRODUZIONE RISERVATA