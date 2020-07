Diretta Reggio Audace Bari/ Streaming video Rai: la finale playoff di Serie C

Reggio Audace Bari, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, è la finale dei playoff di Serie C che questa sera, mercoledì 22 luglio alle ore 20.45, stabilirà quale sarà la quarta squadra promossa in Serie B dal campionato di Serie C 2019-2020. Non c’è dunque bisogno di molte parole per illustrare l’importanza della diretta di Reggio Audace Bari: partita secca, chi vince è promosso, per chi perde resterà la cocente delusione di fermarsi proprio all’ultimo ostacolo. Di certo sarà una finale di altissimo profilo, dal momento che sono arrivate a giocarsela due seconde: è doveroso un cenno anche al regolamento dei playoff di Serie C, che per la finale prevede in caso di parità al triplice fischio la disputa dei tempi supplementari ed infine eventualmente anche i calci di rigore per decretare la squadra vincente, che otterrà l’ambitissima promozione. La rinata Reggiana in semifinale ha avuto la meglio sul Novara, rivelazione dei playoff, mentre il Bari ha piegato la Carrarese ai tempi supplementari in una semifinale di lusso fra due secondi. In ogni caso la Serie B nel prossimo campionato accoglierà il ritorno di una grande piazza, ma chi ce la farà tra Reggio Audace e Bari?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE REGGIO AUDACE BARI

Ricordiamo che Reggio Audace Bari in diretta tv sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa pure che avremo una doppia possibilità per la diretta streaming video, perché il servizio offerto da Rai Play a tutti tramite il sito oppure l’applicazione va ad aggiungersi allo streaming di Eleven Sports, che naturalmente offrirà ai suoi abbonati anche l’ultimo atto della stagione di Serie C, che ha seguito in maniera integrale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE BARI

Analizzando le probabili formazioni di Reggio Audace Bari, naturalmente i due allenatori Massimiliano Alvini e Vincenzo Vivarini punteranno su tutti i loro migliori giocatori nella partita che deciderà una intera stagione. Non ci sono calcoli da fare e anche la stanchezza non può incidere: si torna a giocare cinque giorni dopo la semifinale ed inoltre le due formazioni hanno giocato solamente due partite nei playoff di Serie C. Modulo 3-4-1-2 per la Reggio Audace, con un possibile ballottaggio in attacco per stabilire chi giocherà al fianco di Kargbo, autore di un gol e un assist in semifinale contro il Novara. Il Bari dovrebbe invece optare per il 4-3-1-2: in attacco possibili titolari Laribi alle spalle di due fra Antenucci, Costantino e Simeri, con quest’ultimo naturalmente in rialzo dopo avere segnato il gol decisivo entrando dalla panchina nella semifinale contro la Carrarese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Reggio Audace Bari in vista della finale dei playoff di Serie C. L’agenzia di scommesse sportive Snai propone una scommessa secca su chi vincerà e sarà dunque promosso, a prescindere dal come (tempi regolamentari, supplementari o calci di rigore): nonostante si giochi a Reggio Emilia, sarebbe leggermente favorito il Bari, quotato a 1,75, mentre per la Reggio Audace si arriva a 2,00 volte la posta in palio.



