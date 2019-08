Diretta Reggio Audace Juventus U23/ Streaming video tv, Coppa Italia Serie C

Reggio Audace Juventus U23, diretta dall’arbitro Luigi Catanoso della sezione Aia di Reggio Calabria, si gioca presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria alle ore 18.30 di questo pomeriggio, domenica 18 agosto 2019, per la terza e ultima giornata del girone C della prima fase della Coppa Italia di Serie C. Una prima annotazione è quella relativa alla sede di gioco: Reggio Audace Juventus U23 si gioca ad Alessandria e dunque in casa della seconda squadra bianconera, anche se sulla carta resta padrone di casa la Reggio Audace, come si chiama la massima squadra di calcio di Reggio Emilia da un anno a questa parte, dopo il fallimento della storica Reggiana. Possiamo inoltre osservare che si tratterà di una partita decisiva, perché nelle precedenti due giornate di questo gruppo sia la Reggio Audace sia la Juventus U23 si sono imposte per 2-0 contro la Pergolettese e di conseguenza si deciderà oggi chi vincerà il giorno, conquistando l’accesso alla prossima fase della Coppa Italia di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Audace Juventus U23 non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE JUVENTUS U23

Adesso andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni per Reggio Audace Juventus U23. Come punto di riferimento utilizziamo le scelte dei due allenatori in occasione delle rispettive vittorie contro la Pergolettese nelle precedenti giornate del girone di Coppa Italia. Fabio Pecchia aveva schierato la Juventus U23 con il seguente 4-3-3: Loria; Di Pardo, Delli Carri, Del Fabro, Beruatto; Toure, Clemenza, Rafia; Zanimacchia, Gerbi, Olivieri. La Reggio Audace allenata da Massimiliano Alvini invece, sempre in occasione della partita contro la formazione cremasca, era scesa in campo con questi undici giocatori titolari: Voltolini, Spanò, Espeche, Rossi, Rozzio, Favale, Libutti, Varone, Scappini, Rodriguez e Radrezza.



