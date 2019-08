Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno)

Oggi domenica 4 agosto 2019 siamo in attesa dei primi risultati della Coppa Italia di Serie C, manifestazione che apre i battenti e che sarà il primo banco di prova per i club facenti parte del prossimo campionato di Lega pro. Dopo quindi le vacanze estive e in attesa che pure il campionato regolare entri nel vivo (la prima giornata è stata messa in calendario per il 25 di agosto) sono state messe in programma i primi match per il primo turno della fase a gironi del torneo nazionali, a cui prendono parte esclusivamente i club iscritti al campionato di Serie C 2019-2020 che non sono già protagonisti nel tabellone di Coppa Italia. Ecco quindi che al via saranno 31 squadre, divise in undici gruppi, dalla A alla M e variamente composti da due e tre società, gestire per priorità geografica. La formula quindi come possiamo immaginare non tra le più semplici, ma man mano che arriveranno i primi risultati della Coppa Italia di Serie C dal campo tutto diverrà più semplice.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: I MATCH DI OGGI

Diamo quindi subito una scorsa al programma ufficiale per questa prima giornata dedicata ai match e a i risultati della Coppa Italia di Serie C 2019-2020 al via: va però tenuto conto che già ieri abbiamo vissuto il primo anticipo con il match tra Pontedera e Pianese. Ecco quindi che in questa domenica il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 16,00 con la partita tra Giana Erminio e Albinoleffe, mentre dovremmo attendere le 17.30 per dare il via a Gozzano-Renate e poi le 18,00 perché i riflettori si accendano anche sul derby romagnolo Rimini-Cesena. Il momento clou di questa prima giornata del turno preliminare però sarà in prima serata e per la precisione alle ore 20,30, quando di fila avranno inizio pure gli incontri Gubbio-Fano, Juventus U23-Pergolettese e Ternana-Olbia. Gli appassionati poi dovranno essere pazienti: il tabellone della 1^ giornata della Coppa Italia di Serie C infatti si completerà solo il 10 e 11 agosto con gli ultimi 3 match e quindi Modena-Virtus Verona, Vibonese-Sicula Leonzio e Bari-Paganese.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 16:30 Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:00 Gozzano-Renate

Ore 18:30 Rimini-Cesena

Ore 20:30 Gubbio-Fano

Ore 20:30 Juventus U23-Pergolettese

Ore 20:30 Ternana-Olbia



© RIPRODUZIONE RISERVATA