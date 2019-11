Diretta Reggio Audace Sambenedettese/ Streaming video tv: per i playoff (Serie C)

REGGIO AUDACE SAMBENEDETTESE (SERIE C)

Reggio Audace Sambenedettese, diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione Aia di Bari, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia oggi pomeriggio 3 novembre alle ore 17.30 per la tredicesima giornata di Serie C, nel girone B. Reggio Audace Sambenedettese potrà essere considerato come un vero e proprio scontro diretto in zona playoff, anche sei padroni di casa hanno ben 23 punti mentre gli ospiti marchigiani sono un po’ più indietro, a quota 18 punti. La squadra di casa, neopromossa sia pure di blasone dalla serie D, è considerata una rivelazione visto che nessuno pensava potesse avere un impatto così importante su una categoria comunque complessa e molto laboriosa. Invece conferma per la Sambenedettese di mister Montero che paga tuttavia una certa discontinuità. Nella scorsa giornata, bella vittoria della Reggio Audace sul campo del Modena in un derby sempre sentito, mentre per la Sambenedettese ci sarà l’urgenza di rialzarsi dopo lo 0-3 casalingo subito contro il Vicenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Audace Sambenedettese non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE SAMBENEDETTESE

Per quel che riguarda le probabili formazioni di Reggio Audace Sambenedettese, la squadra emiliana dovrà giocare una grande partita per avere la meglio sulla Samb. Il tecnico della Reggio Audace, Alvini, sta vivendo un grande momento dato che la sua squadra sembra viaggiare a mille e soprattutto ha assimilato al meglio i suoi meccanismi. Il modulo del tecnico sarà il 3-4-2-1 con Narduzzo tra i pali, protetto avanti da una difesa composta da Spano, Rozzio e Costa. Il centrocampo invece avrà in Varone e Rossi i suoi elementi di riferimento con Libutti e Kirwan a correre sulle fasce. Più avanzati giocheranno Staiti e Zanini che stanno giocando una grande stagione. In avanti l’unica punta sarà il centravanti ex Cremonese, Scappini, bomber implacabile fin qui. In casa Sambenedettese c’è voglia di vittoria ancor di più poiché quello di Reggio Emilia sarà uno scontro diretto che non si può sbagliare per nessun motivo al mondo. Il tecnico uruguagio Montero opterà per il 4-3-3 che vedrà in porta Bove, mentre in difesa giocheranno Di Pasquale, Carillo, Miceli e Biondi. In mezzo al campo i protagonisti saranno Bove, Angiulli e Gelonese, mentre il tridente offensivo sarà composto da Rapisarda, Cernigoi e Volpicelli.

REGGIO AUDACE SAMBENEDETTESE: PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo alle quote per il pronostico circa l’esito di Reggio Audace Sambenedettese, ecco che possiamo osservare come la vittoria della formazione di casa (segno 1) sia quotata a 2.00, mentre il pareggio (segno X) viene dato dall’agenzia di scommesse sportive SNAI a 2.75. La vittoria degli ospiti vale infine 3.10 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA