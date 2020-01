Diretta Reggio Audace Sudtirol/ Streaming video tv: sfida ai vertici (Serie C)

Reggio Audace Sudtirol, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, è il posticipo che alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 27 gennaio 2020, chiuderà il programma del girone B per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Riflettori dunque sul Mapei Stadium per Reggio Audace Sudtirol, che è una stuzzicante sfida di alta classifica fra i padroni di casa emiliani che hanno 45 punti e gli ospiti altoatesini, a quota 42. Siamo dunque nel gruppo delle prime inseguitrici della capolista Vicenza, con l’obiettivo come minimo di raggiungere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff e magari anche qualcosa in più, se i veneti dovessero rallentare. Nel turno infrasettimanale la Reggio Audace ha pareggiato sul campo della FeralpiSalò, mentre il Sudtirol è reduce da una bella vittoria casalinga contro la Vis Pesaro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Audace Sudtirol, che essendo il posticipo del lunedì sera sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD. Inoltre sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video, che in questo caso si aggiunge a quella di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE SUDTIROL

Adesso è giunto il momento di esaminare le probabili formazioni di Reggio Audace Sudtirol. I padroni di casa allenati da mister Alvini potrebbero proporre un 3-4-1-2 con Spanò, Rozzio ed Espeche monella retroguardia a tre davanti al portiere Venturi; a centrocampo i quattro titolari potrebbero essere da destra a sinistra Libutti, Varone, Rossi e Lunetta, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Staiti in appoggio ai due attaccanti, Kargbo e Scappini. La replica del Sudtirol di mister Vecchi ci dovrebbe invece proporre un 4-3-1-2: in porta Taliento, davanti a lui la linea a quattro composta da Ierardi, Polak, Vinetot e Davi; a centrocampo invece il terzetto titolare dovrebbe prevedere in campo dal primo minuto Tait, Berardocco e Gatto. Infine il reparto offensivo, con Casiraghi trequartista alle spalle delle due punte Turchetta e Mazzocchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Reggio Audace Sudtirol, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa emiliani: il segno 1 è quotato a 2,30. Si sale poi a quota 3,10 in caso di segno X e siamo a 3,05 volte la posta in palio in caso di vittoria del Sudtirol per chi avrà creduto nel segno 2.



