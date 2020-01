Diretta Sudtirol Vis Pesaro/ Streaming video tv: altoatesini lanciati (Serie C)

Suditrol Vis Pesaro, che sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta e si gioca mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 16.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Altoatesini reduci da un 4-1 inflitto in casa al Rimini, dopo il buon pari in casa del Carpi un altro passo in avanti per prendersi un posto al sole in classifica col Sudtirol che sembra aver ormai superato il momento più difficile vissuto nel girone d’andata. La Vis Pesaro si è confermata però mina vagante del campionato andando a vincere in trasferta il derby marchigiano in casa della Sambenedettese, portandosi a +6 dalla zona play out e a -4 dalla zona play off. Per la Vis è stata la seconda vittoria consecutiva, nel match d’andata disputato allo stadio Benelli di Pesaro è stato il Sudtirol a fare bottino pieno vincendo con il risultato di 1-2, gol decisivi di Morosini e Mazzocchi nel primo tempo. La Vis Pesaro ha invece vinto l’ultimo precedente di campionato disputato tra le due formazioni allo stadio Druso: 0-1 il risultato finale in favore dei marchigiani il 18 novembre 2018 con una rete realizzata da Diop nel recupero del secondo tempo, al 92′.

La diretta tv di Sudtirol Vis Pesaro, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 16.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Sudtirol Vis Pesaro, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 16.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Il Sudtirol guidato in panchina da Stefano Vecchi schiererà un 4-3-1-2 così disposto in campo: Taliento, Ierardi, Vinetot, Polak, Fabbri; Tait, Beccaro, Gatto; Casiraghi; Petrella, Mazzocchi. La Vis Pesaro allenata da Massimo Pavan sceglierà invece un 3-4-3 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Puggioni, Gennari, Lelj, Farabegoli, Nava, Paoli, Ejjaki, Tessiore, De Feo, Marcheggiani, Lazzari.

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 1.70, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.45 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 4.75. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.70.



