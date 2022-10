Diretta Reggio Emilia Aek Atene/ Streaming video tv: sarà bis in Champions League?

DIRETTA REGGIO EMILIA AEK ATENE: MENETTI PER IL BIS!

Reggio Emilia Ake Atene è in diretta dal PalaBigi, alle ore 20:30 di mercoledì 12 ottobre: si gioca qui per la seconda giornata nel gruppo B di basket Champions League 2022-2023. La Unahotels ha già vinto all’esordio, battendo il Telekom Bonn in trasferta: un successo importante al termine di un match equilibrato, utile a dare subito un vantaggio alla squadra di Max Menetti che ora proverà a fare il bis, mettendo eventualmente due partite di distacco tra sé e i greci che una settimana fa sono caduti contro il Pinar Karsiyaka, e dunque potrebbero già trovarsi in difficoltà nel cammino verso la qualificazione.

Ricordiamo che Reggio Emilia ha una sorta di reputazione da difendere in ambito europeo: l’anno scorso ha raggiunto la finale di Europe Cup, ora il livello è virtualmente più alto ma sicuramente la Reggiana ha le possibilità di arrivare in fondo e replicare così quel bel risultato. Aspettiamo dunque che la diretta di Reggio Emilia Aek Atene prenda il via; nel frattempo possiamo fare la nostra consueta valutazione di quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere dal match di Champions League al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA AEK ATENE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Aek Atene non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non godono della trasmissione nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire Reggio Emilia Ake Atene con il servizio di diretta streaming video. Sarà infatti la stessa FIBA, la federazione europea di basket, a fornirlo: bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

DIRETTA REGGIO EMILIA AEK ATENE: RISULTATI E CONTESTO

Ci prepariamo a vivere la diretta di Reggio Emilia Aek Atene. Nel fine settimana la Unahotels ha perso in casa, rovinando così l’emozionante ritorno al PalaBigi dopo quasi tre anni: in una partita dal punteggio bassissimo ha vinto Tortona, se non altro Max Menetti può essere soddisfatto da come la sua difesa ha interpretato il match perché dopo i 58 punti incassati contro Treviso ne sono arrivati 63 contro la Bertram, dunque la media in Serie A1 fa 60,5 e questo è un dato assolutamente positivo per la squadra.

Dall’altro lato però è impossibile non osservare come Reggio Emilia abbia prodotto appena 59 punti, inceppandosi per la prima volta in stagione: è sicuramente un aspetto sul quale Menetti dovrà lavorare perché, se anche nelle due uscite precedenti erano arrivati rispettivamente 78 e 88 punti e il basket vive di episodi anche singoli, bisogna risollevarsi dopo una prestazione del genere. La risposta ce la darà il parquet tra qualche ora nella diretta di Reggio Emilia Aek Atene…

