Diretta Reggio Emilia Bonn/ Streaming video tv: dentro o fuori! (Champoions League)

DIRETTA REGGIO EMILIA BONN: VINCERE PER QUALIFICARSI!

Reggio Emilia Bonn è in diretta dal PalaBigi, alle ore 18:30 di mercoledì 21 dicembre: siamo nell’ultima giornata del gruppo B di basket Champions League 2022-2023, ed è una partita decisiva per le sorti della Unahotels che spera ancora di qualificarsi al play-in. Dopo aver perso sul parquet di Atene, il quadro per Reggio Emilia è diventato chiaro: la vittoria questa sera garantirebbe il terzo posto e dunque la prosecuzione dell’avventura in Champions League, ma per contro una sconfitta non darebbe nemmeno il salvagente di un eventuale risultato favorevole sull’altro campo, e sarebbe eliminazione.

Certo, in questo momento Reggio Emilia guarda maggiormente alla pessima situazione in Serie A1: battuta anche da Venezia, in casa, la squadra è rimasta da sola all’ultimo posto in classifica e rischia seriamente la retrocessione, cosa che chiaramente sarà da evitare a ogni costo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Bonn; aspettando che si alzi la palla a due, noi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla serata del PalaBigi, con la speranza che il cielo sopra la città reggiana possa minimamente rischiararsi. Non sarà facile, tuttavia…

DIRETTA REGGIO EMILIA BONN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Bonn non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire Reggio Emilia Bonn con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket, visitando l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

DIRETTA REGGIO EMILIA BONN: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Reggio Emilia Bonn, è davvero curioso pensare che la Unahotels abbia centrato all’andata una vittoria in terra tedesca: lo diciamo perché il Telekom Baskets ha perso solo quella partita nel girone, e dunque è già qualificato aritmeticamente alla Top 16. Cosa che potrebbe favorire Reggio Emilia, che avrà motivazioni ben diverse; come detto però la Reggiana deve innanzitutto guardare al campionato, perché retrocedere in Serie A2 sarebbe un fracasso considerando anche che, per come in questo momento è strutturata la seconda divisione del basket nazionale, tornare al piano di sopra potrebbe essere un’impresa che richieda qualche stagione.

Insomma, andrà valutato se Dragan Sakota, che comunque non andrà in campo per perdere, voglia spremere al massimo la sua squadra alla ricerca della qualificazione, sapendo che poi portare avanti nuovamente il doppio impegno potrebbe essere deleterio, o se invece “accetterà” di venire eliminato dalla Champions League per poi avere realmente tutta la settimana per lavorare sulla rimonta in Serie A1. Intanto tra poche ore arriverà la palla a due di Reggio Emilia Bonn, e dunque avremo le nostre prime risposte…











