DIRETTA/ Reggio Emilia Brescia video streaming tv: il grande ex Michele Vitali (basket A1, 16 dicembre 2023)

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: IL GRANDE EX

Parlando della diretta di Reggio Emilia Brescia possiamo anche riportare le dichiarazioni di Michele Vitali, grande ex della partita: intervistato da Bresciaoggi, il veterano che oggi gioca nella Unahotels ha ricordato la partita dello scorso campionato, quando purtroppo si era infortunato e la sua squadra aveva perso contro la Germani. Brescia è stata definita da Vitali come una squadra difficile da leggere e molto profonda, e questo è un aspetto che secondo il classe ’91 farà la differenza nei playoff; riguardo la stagione di Reggio Emilia, l’ala ha dichiarato che la partenza è stata quella giusta, non ci sono pressioni ma questo non significa chiaramente che la squadra non sia ambiziosa.

Una battuta anche su Dimitris Priftis, che l’anno scorso Vitali aveva incrociato in Champions League da avversario: “Mi piace come lavora e il rapporto che sa creare con la squadra”. Ricordiamo che Michele Vitali ha giocato a Brescia tra il 2016 e il 2018, dopo l’esperienza annuale con la Virtus Bologna: due stagioni positive a oltre 11 punti di media in Serie A1, soprattutto una bella finale di Coppa Italia che purtroppo per la Leonessa era stata persa contro la sorprendente Torino. Dopo quei due anni, Vitali era andato all’estero per giocare con il MoraBanc Andorra; in seguito, in Italia ha vestito le maglie di Sassari e Venezia – inframmezzate dalla parentesi al Bamberg – prima di arrivare a Reggio Emilia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Brescia non sarà trasmessa, non essendo una di quelle che vengono fornite dai canali della nostra televisione per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

LA CAPOLISTA VOLA!

Reggio Emilia Brescia, che viene diretta dagli arbitri Valerio Grigioni, Christian Borgo e Giacomo Dori, si gioca alle ore 19:30 di sabato 16 dicembre come anticipo nella dodicesima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Trasferta non immediata per la Germani, che intanto si trova capolista da sola: ancora una volta, come già fatto contro Varese, Brescia ha demolito un’avversaria al PalaLeonessa, si è trattato di Sassari battuta di 45 punti per una prova corale che ci ha detto una volta di più come la squadra di Alessandro Magro possa sognare anche più del dovuto, almeno per il momento.

Attenzione però a Reggio Emilia, più viva che mai: la Unahotels arriva dalla vittoria di Napoli, certamente i partenopei sono in calo rispetto a un ottimo avvio ma anche al netto di questo bisogna considerare la qualità della squadra di Dimitris Priftis, che si sta regalando una stagione con vista sui playoff. Aspettando adesso che la diretta di Reggio Emilia Brescia prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita del PalaBigi, con la quale potrebbero cambiare tante cose rispetto alla classifica di questa Serie A1 di basket.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Reggio Emilia Brescia il primo punto all’ordine del giorno sarà ovviamente la potenziale conferma della Germani. In questo momento Brescia appare decisamente ingiocabile: si era pensato che il roboante successo su Varese fosse più che altro figlio delle evidenti difficoltà della Openjobmetis, ma poi la Leonessa ha fatto la stessa cosa contro Sassari e allora possiamo dire che sia arrivata una conferma, ovvero che la capolista di Serie A1 appare pronta almeno per vincere la regular season, ma sarebbe poi una minaccia anche per le corazzate nella griglia dei playoff.

Reggio Emilia alla post season può concretamente arrivarci, intanto avvicina la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia; una squadra che dopo la risicata salvezza dell'anno scorso ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi e, con allenatore nuovo e roster cambiato, ha saputo fare quel salto di qualità che la piazza attendeva. Battere una Brescia che sta volando potrebbe realmente rappresentare un ulteriore punto di svolta nella stagione della Unahotels, come sempre sarà il parquet a dirci se le cose andranno in questo modo…











