DIRETTA/ Reggio Emilia Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati alla palla a due di Reggio Emilia Brescia, e allora vale la pena ricordare che la partita di andata era stata giocata nel giorno di Santo Stefano, ovviamente al PalaLeonessa, con la vittoria della Germani che si era imposta con il risultato di 84-77. Un primo tempo da 45-33 aveva indirizzato il match, nel quarto periodo Reggio Emilia aveva provato la rimonta ma si era fermata a metà; Amedeo Della Valle aveva segnato 16 punti ma tirando male (4/11) e la parte del leone se l’era presa David Cournooh, autore di 13 punti e 7 rimbalzi con un ottimo 4/7 dal campo, poi 15 punti per CJ Massinburg e ben cinque giocatori in doppia cifra per Brescia.

Reggio Emilia ne aveva portati quattro; il top scorer era risultato Sacar Anim con 16 punti e un’incredibile prestazione senza errori al tiro (6/6), c’erano stati i 15 di Nathan Reuvers, i 12 di Michele Vitali e gli 11 di Mouhamet Diouf, e va anche detto che Mikael Hopkins era a referto ma impossibilitato a giocare. Adesso siamo davvero pronti a scoprire quello che succederà sul parquet del PalaBigi, dove le due squadre devono raccogliere punti importanti per i loro obiettivi: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i tanti protagonisti di questa partita, finalmente la diretta di Reggio Emilia Brescia sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Brescia non sarà una delle tre (come di consueto, per ogni turno) che per questa 28^ giornata sono state selezionate per la trasmissione sui nostri canali. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

REGGIO EMILIA BRESCIA: CI SI GIOCA TANTO!

Reggio Emilia Brescia, partita in diretta dal PalaBigi alle ore 20:30 di domenica 23 aprile, chiude la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Obiettivi diversi, ma la stessa urgenza: Reggio Emilia, sconfitta a Casale Monferrato da Tortona, deve ancora chiudere i conti con la salvezza ma, grazie a una buona striscia recente e il -16 di penalizzazione inflitto a Varese, si trova ora abbastanza vicina allo striscione del traguardo, dovendo ancora stringere i denti ma comunque potendo eventualmente contare sul “paracadute” di qualche risultato favorevole.

Brescia invece, superata la crisi invernale, si gioca un posto nei playoff: attualmente ha gli stessi punti di Pesaro ma ha perso entrambe le sfide contro la Vuelle, dunque dovrà operare il sorpasso potendo mettere nel mirino anche Trento. Dunque avremo una partita delicata e importante per entrambe le squadre; la Germani, sconfitta in casa da Venezia, cerca riscatto in una trasferta difficile e dunque noi dovremo valutare come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Brescia, della quale possiamo intanto analizzare in maniera rapida le tematiche principali.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Reggio Emilia Brescia parliamo di due squadre i cui obiettivi sarebbero raggiunti con sorpresa: la Unahotels come ricorderete ha iniziato malissimo, ha esonerato Max Menetti – che non è riuscito a replicare il suo primo ciclo – e con Dragan Sakota ha avuto un’inversione di tendenza che l’ha portata ad un passo dalla salvezza, potendo appunto contare sulla penalizzazione di Varese (come Brescia in ottica playoff) ma sapendo di aver fatto tanto di suo per riprendere un campionato che si stava mettendo malissimo e ad un certo punto sembrava essere andato al largo.

La stessa Brescia, che era partita con sicuri propositi di playoff dopo il terzo posto dello scorso anno, è entrata in crisi perdendo sette partite consecutive e ritrovandosi ad un passo dal baratro della Serie A2; la squadra si è ricompattata in Coppa Italia, ha clamorosamente vinto il trofeo a Torino e da quel momento ha rialzato la testa, pur senza strafare ha sfruttato la classifica corta e le incertezze delle avversarie e adesso può davvero prendersi un posto nella post season, anche e soprattutto perché Pesaro appare realmente in caduta libera. Vedremo…











