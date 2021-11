Diretta Reggio Emilia Brescia/ Streaming video tv: voglia di ripartire (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: CHI SI RILANCIA?

Reggio Emilia Brescia verrà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Andrea Bongiorni e Guido Federico Di Francesco: alle ore 18:30 di domenica 21 novembre la Unipol Arena ospita la partita valida per la 9^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Le due squadre condividono lo stesso record in stagione, sia pure con percorsi diversi; nell’ultimo turno la Unahotels non ha demeritato ma è comunque uscita sconfitta dal Mediolanum Forum, sorte toccata a tutte le avversarie di Milano.

La Germani invece ha perso nettamente in casa, demolita dalla Virtus Bologna: diciamo pure che per entrambe la sconfitta era da mettere in conto, dunque nessun dramma al netto delle differenti prestazioni e ora si tratta di riprendere subito la corsa. Scopriremo chi ci riuscirà nella diretta di Reggio Emilia Brescia, mentre aspettiamo la palla a due possiamo sicuramente fare qualche rapida analisi sui temi che potrebbero emergere dalla partita della Unipol Arena.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Brescia non sarà una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa, come ormai abbiamo imparato, è la piattaforma Discovery Plus che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Serie A1 di basket, di conseguenza fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Come sempre poi ci sarà la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che Reggio Emilia Brescia è una partita tra due squadre che sono allo stesso livello in classifica: entrambe infatti hanno vinto 3 partite, ma a scattare meglio dai blocchi di partenza era sicuramente stata la Unahotels, che poi ha vissuto un momento di sensibile calo proprio quando sembrava che potesse prendere il volo, e diventare una rivelazione di questo campionato. Attilio Caja invece avrà parecchio lavoro da fare per trasformare questa squadra in una contendente ai playoff; la strada è lunga ma certamente la fiducia di migliorarsi continua a esserci.

Anche a Brescia, dove si cerca di ripartire dopo il pesante -29 interno contro la Virtus Bologna; la Leonessa era partita davvero male in Serie A1 e pareva destinata a fare una corsa di fondo nel solo tentativo di salvarsi, poi a dire il vero ha iniziato a carburare e messo in fila vittorie importanti, prima di avere un altro stop. Squadra ancora ondivaga che deve ancora trovare la sua dimensione, per il momento si sta affidando al talento di pochi singoli ben sapendo che per arrivare tra le prime otto, ma forse anche solo per confermare la categoria, bisognerà provare a mettere tutti in ritmo facendoli sentire parte integrante degli schemi offensivi, anche per Alessandro Magro il lavoro non mancherà di certo…



