Diretta Reggio Emilia Cantù/ Streaming video tv: rincorsa playoff (basket A)

Reggio Emilia Cantù, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Fabrizio Paglialunga e Dario Morelli, è uno dei tre anticipi della ventesima giornata della Serie A di basket. Appuntamento dunque alle ore 20.45 di questa sera, sabato 25 gennaio 2020, per assistere a Reggio Emilia Cantù presso il PalaBigi della città emiliana. La Grissin Bon Reggio Emilia vi arriva sull’onda dell’entusiasmo per la netta e convincente vittoria ottenuta settimana scorsa in casa di Trento, la San Bernardo-Cinelandia Cantù torna invece in campo dopo avere osservato il turno di riposo a due settimane di distanza dalla sconfitta in volata contro Brindisi. Reggio Emilia e Cantù sono appaiate a quota 16 punti (anche se i lombardi hanno giocato una partita in meno) e inseguono dunque i playoff. Chi saprà vincere stasera certamente rafforzerà la propria posizione…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Cantù non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA CANTÙ: IL CONTESTO

Verso la diretta di Reggio Emilia Cantù abbiamo dunque già identificato il principale tema d’interesse di questa partita: si tratta di uno scontro diretto tra due squadre che al momento sono di poco fuori dalla zona playoff. Chi vince naturalmente vedrà rafforzate le proprie speranze di raggiungere il prestigioso traguardo, per chi perde nulla sarà compromesso ma di certo la strada si farebbe assai più impegnativa. Reggio Emilia arriva da una bellissima e larga vittoria a Trento che ha rinvigorito le possibilità della Grissin Bon, ma adesso sarà fondamentale trovare la continuità se si vorrà davvero puntare ai playoff. Cantù invece cerca un successo esterno che avrebbe valore doppio, anche perché con un turno in meno la differenza in classifica diventerebbe più significativa di quanto possa sembrare a prima vista.



