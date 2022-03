DIRETTA REGGIO EMILIA LEGIA VARSAVIA/ Video streaming tv: all’andata decisivo Hopkins

DIRETTA REGGIO EMILIA LEGIA VARSAVIA: L’ANDATA

Avvicinandoci alla diretta di Reggio Emilia Legia Varsavia, possiamo ricordare appunto che il match di andata era terminato con la vittoria della Unahotels, che aveva sbancato la Cos Torwar con il risultato di 68-71. Come già detto, erano stati in particolare due i grandi protagonisti della partita di Europe Cup: Mikael Hopkins, autore di una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi, e il solito Andrea Cinciarini che aveva chiuso con la bellezza di 14 assist, un numero che tra l’altro quattro giorni dopo il playmaker ha saputo superare, fornendo 16 passaggi decisivi nella vittoria di Cremona.

Anche Arturs Strautins aveva contribuito al successo in terra polacca portando alla causa 10 rimbalzi; il Legia Varsavia, partito con un primo quarto da 23-16 ma poi subito rimontato, aveva avuto 19 punti da Raymond Cowels e 8 assist dal veterano Lukasz Koszarek visto anche in Italia, ma il migliore per valutazione (18, lo stesso dato di Hopkins) era stato Grzegorz Kulka. Ora vedremo cosa succederà nel match di ritorno che potrebbe consegnare la Final Four di Europe Cup a Reggio Emilia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA LEGIA VARSAVIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Legia Varsavia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, come sappiamo le gare di Europe Cup non godono della messa in onda in Italia ma c’è comunque una buona notizia per tutti gli appassionati, perché la federazione europea mette a disposizione il proprio canale ufficiale di YouTube e dunque potrete rivolgervi al profilo FIBA per assistere al match valido per il ritorno dei quarti di finale, naturalmente sarà una visione in diretta streaming video supportata da dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

REGGIO EMILIA LEGIA VARSAVIA: FINAL FOUR AD UN PASSO!

Reggio Emilia Legia Varsavia, in diretta alle ore 20:30 di mercoledì 16 marzo presso la Unipol Arena, è valida per gara-2 dei quarti di finale di basket Europe Cup 2021-2022. La Unahotels è vicina alla qualificazione alla Final Four: nel match di andata dello scorso giovedì ha infatti vinto in Polonia con 3 punti di margine, grazie alle super prestazioni dei soliti Mikael Hopkins e Andrea Cinciarini, e ora potrebbe anche permettersi di perdere di 1 o 2 lunghezze e fare comunque il passo ulteriore, avvicinando la vittoria di quello che sarebbe il secondo trofeo continentale nella storia.

Reggio Emilia sta volando anche in campionato: domenica ha vinto di autorità a Cremona e ha così conservato il quarto posto in classifica, risultato insperato in estate ma possibile per la qualità del roster, il lavoro di Attilio Caja e certamente altri fattori non del tutto dipendenti dalle vicende interne. Adesso comunque ci dobbiamo concentrare sulla diretta di Reggio Emilia Legia Varsavia, aspettando che la partita si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dal match di Europe Cup.

DIRETTA REGGIO EMILIA LEGIA VARSAVIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Legia Varsavia potrebbe dunque consegnare la Final Four di Europe Cup alla Unahotels: la partita di andata ha visto la squadra di Attilio Caja prevalere in volata, qui la differenza canestri ha un grande peso specifico e certamente la Reggiana avrebbe preferito ottenere una vittoria più ampia ma, guardando il bicchiere mezzo pieno, è arrivato un successo in trasferta che ha comunque certificato la superiorità sul Legia Varsavia. Una superiorità che adesso andrà confermata nel match casalingo.

Reggio Emilia ha iniziato la Europe Cup sapendo di poter arrivare fino in fondo ma volendo concentrarsi maggiormente sul campionato, poi in Serie A1 ha trovato ritmo e, anche grazie ad un torneo incredibilmente livellato, è entrata nella Top 4 della classifica anche se la qualificazione ai playoff è tutt’altro che scontata anche per le squadre che inseguono. Intanto però il fatto di aver sistemato le cose nel torneo nazionale ha permesso di fare bene anche in ambito europeo; adesso la diretta di Reggio Emilia Legia Varsavia ci dirà se davvero questa Unahotels potrà arrivare alla Final Four, a quel punto se la potrà realmente giocare per il titolo…



