Diretta Reggio Emilia Milano/ Streaming video tv: tutto deciso? (gara-3 playoff A1)

Reggio Emilia Milano viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Beniamino Manuel Attard e Alessandro Martolini: appuntamento alle ore 20:30 di giovedì 19 maggio presso la Unipol Arena, per gara-3 dei quarti playoff nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La serie del primo turno si sposta a Casaleccho di Reno, dove ormai da due stagioni la Reggiana gioca le sue partite casalinghe: per la Unahotels l’obiettivo è quello di restare viva contro una corazzata, che ha tutti i favori del pronostico dalla sua parte e naviga spedita verso la qualificazione in semifinale.

Come l’anno scorso l’Olimpia è arrivata ai playoff dopo aver timbrato anche quelli di Eurolega, ma in questo caso il fatto di aver mancato la Final Four potrebbe essere un vantaggio a livello fisico ed emotivo; che il quadro più attendibile sia quello di vedere Ettore Messina passare il turno in carrozza è pacifico, ma Attilio Caja è comunque una vecchia volpe e sarà interessante scoprire se nella diretta di Reggio Emilia Milano saprà tirar fuori qualche magia dal cappello. Noi intanto procediamo all’analisi di alcuni dei temi principali legati alla partita…

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Milano non avrà copertura televisiva: la partita valida per gara-3 dei quarti playoff infatti non viene trasmessa né sui canali della televisione di stato né su quelli del decoder satellitare. Ad ogni modo però il match verrà fornito da Discovery Plus, come tutte le altre: broadcaster ufficiale della Lega, richiede un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Infine va ricordato che su www.legabasket.it, il portale della Lega, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Il momento della diretta di Reggio Emilia Milano si sta avvicinando: quando questa serie playoff è stata definita, dopo la chiusura della regular season, era opinione comune che la Unahotels, tornata a visitare la griglia della post season dopo sei anni, potesse giocare il ruolo della vittima sacrificale di una corazzata che, come ben espresso dal GM Christos Stavropoulos, ogni anno gioca per vincere lo scudetto e non si può accontentare di arrivare seconda. Al Mediolanum Forum si è avuta questa sensazione, ma del resto era già chiaro dai rapporti di forza.

Anche se Milano sta giocando senza Malcolm Delaney (stagione finita) e Kostas Mitoglu più qualche elemento del roster acciaccato, è chiaro che i valori dell’Olimpia siano nettamente superiori a quelli di Reggio Emilia, che ha già fatto molto nel qualificarsi ai playoff anche considerando che in campo internazionale ha raggiunto la finale di Europe Cup. Adesso però vedremo quello che succederà, perché comunque si parte sempre dallo 0-0 e in una serie può starci benissimo che la squadra favorita abbassi l’intensità per almeno una gara, soprattutto in situazione di vantaggio; naturalmente Ettore Messina coltiva la speranza che Milano arrivi in semifinale giocando il minor numero possibile di partite, perché la stanchezza sarà un tema più avanti nel percorso…











