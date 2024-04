Diretta/ Reggio Emilia Napoli (risultato 0-0) streaming video tv: il match prende il via! (28 aprile 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente alla diretta di Reggio Emilia Napoli: terzo incrocio stagionale tra le due squadre, ma la Unahotels potrebbe giocare molto di più contro la Virtus Bologna con cui è 2-1 in stagione, avendola battuta nell’andata di campionato e poi ancora nel primo turno di Coppa Italia, perdendoci però lo scorso lunedì alla Segafredo Arena. Abbiamo già visto che Reggio Emilia potrebbe arrivare sesta in classifica: deve resistere ai tentativi di rimonta di Pistoia e in questo senso può ringraziare che la Estra abbia perso le ultime due partite giocate, ma la Unahotels non può più superare Venezia che occupa la quarta posizione.

Al terzo posto può invece scalare la Virtus Bologna: vincendo le due partite rimaste la Segafredo otterrebbe il primo posto in regular season, ma perdendone anche solo una rischierebbe di ritrovarsi senza fattore campo nell’eventuale semifinale, e per l’appunto incrocerebbe ancora una Unahotels che a quel punto potrebbe schierare ancheil passato recente dalla sua. La Reggiana però deve innanzitutto vincere stasera, e allora noi mettiamoci comodi lasciando che a parlare sia il parquet del PalaBigi perché ci siamo davvero, qui è tutto pronto e la palla a due di Reggio Emilia Napoli sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE REGGIO EMILIA NAPOLI IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Alle informazioni su Reggio Emilia Napoli bisogna aggiungere il fatto che questa partita non sarà trasmessa in diretta tv: per seguirla dovrete quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, è questa emittente ad avere acquisito i diritti per mandare in onda tutti i match del campionato di basket Serie A1. Come sempre si tratterà di una visione in diretta streaming video, utilizzando i vostri device; noi possiamo dire in più che il sito ufficiale della Lega metterà a disposizione le sue pagine, a cominciare da quella specificamente riservata alla partita che tra qualche ora si giocherà al PalaBigi.

REGGIO EMILIA NAPOLI: IN COPPA ITALIA

Stiamo quasi per vivere la diretta di Reggio Emilia Napoli: naturalmente abbiamo già ricordato che queste due squadre si sono affrontate nella semifinale di Coppa Italia. Un incrocio a sorpresa: nel primo turno della Final Eight la Unahotels aveva eliminato la Virtus Bologna, mentre la GeVi aveva sorpreso e battuto Brescia che nel frattempo era diventata prima in classifica in Serie A1. Il 17 febbraio alla Inalpi Arena di Torino si era dunque giocata la semifinale: Reggio Emilia di fatto era rimasta in vantaggio per tutto il tempo, ma Napoli aveva forzato l’overtime e alla fine aveva vinto 87-78, spianandosi la strada verso la finale e quindi il titolo.

C’erano stati 21 punti di Jacob Pullen, 18 di Tyler Ennis e 16 di Markel Brown ma la cosa incredibile era stata che la GeVi aveva ottenuto la vittoria nonostante Pullen, Ennis, Tomislav Zubcic e Michal Sokolowski avessero combinato per un pessimo 5/28 dall’arco. A Reggio Emilia non era bastato mandare in doppia cifra quattro giocatori; la Unahotels aveva pagato la giornata sorta di Langston Galloway, autore di 7 punti con 3/19 dal campo e 1/11 dalla lunga distanza. Adesso per la Reggiana può arrivare il riscatto, ricordando comunque che la squadra di Dimitris Priftis aveva già vinto contro Napoli la partita del PalaBarbuto. (agg. di Claudio Franceschini)

REGGIO EMILIA NAPOLI: DECISIVA IN DUE SENSI!

Grande spettacolo con la diretta di Reggio Emilia Napoli: gli arbitri Roberto Begnis, Denny Borgioni e Matteo Lucotti ne alzano la palla a due alle ore 18:15 di domenica 28 aprile, nella 29^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 rivivremo anche quella che è stata la semifinale di Coppa Italia, una sfida a sorpresa che lo scorso febbraio aveva poi lanciato la GeVi verso uno storico titolo, bissando quello ottenuto 18 anni prima. Ora la Unahotels, reduce dal ko della Segafredo Arena, può vendicarsi: può prendersi i playoff e tagliarne fuori la sua avversaria di giornata.

La diretta di Reggio Emilia Napoli non è uno spareggio perché di fatto le due squadre corrono con altre avversarie, per la Unahotels perdere non sarebbe la parola fine sulle speranze di playoff mentre per la GeVi, sconfitta in casa da Trento settimana scorsa, anche la vittoria potrebbe facilmente non bastare; tuttavia i destini delle formazioni in campo al PalaBigi si incrociano in maniera anche diretta, dunque noi aspettiamo che arrivi la palla a due e nel frattempo proviamo a capire in che modo questo match può risultare determinante per entrambe le compagini impegnate sul parquet.

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI: SCATTO UNAHOTELS?

Ecco allora perché la diretta di Reggio Emilia Napoli sarebbe decisiva per le due squadre. La GeVi è nona in classifica, con due vittorie in meno rispetto alla Unahotels: all’andata ha perso di due punti in casa, ma vincendo e girando la differenza canestri sarebbe ancora in corsa per i playoff e Reggio Emilia rischierebbe incredibilmente di rimanerne fuori, anche se come già detto ha sempre un margine utile e soprattutto altre due squadre alle sue spalle, e un’ultima giornata con la quale timbrare la post season sia pure con qualche affanno in più.

Va da sé ovviamente che in caso di sconfitta Napoli sarebbe sostanzialmente tagliata fuori: bisognerebbe valutare anche i risultati delle altre rivali, ma la Gevi entrerebbe poi nell’ultimo turno di regular season con la consapevolezza di dover operare un miracolo per prendersi quei playoff che, nel periodo in cui la squadra vinceva la Coppa Italia, apparivano scontati o comunque assolutamente alla portata. Sarà allora una sfida delicatissima, in cui i propositi di vendetta di Reggio Emilia dopo la semifinale di Torino potrebbero essere una spinta ulteriore per aiutare la squadra di casa a raggiungere il suo obiettivo.











