Diretta Varese Reggio Emilia/ Streaming video tv: sfida da ex per Caja (basket A1)

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: PARTITA DA VINCERE!

Varese Reggio Emilia, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Martolini e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 20:00 di domenica 24 ottobre: alla Enerxenia Arena va in scena la partita valida per la 5^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Attilio Caja torna da avversario in un palazzetto nel quale si è fatto apprezzare per i buoni risultati ottenuti, prima dell’esonero incredibile dell’inizio della scorsa stagione; la sua Unahotels è partita con due vittorie in campionato ma poi ha perso le altre due gare, venendo sconfitta in casa da Trento settimana scorsa e dunque andando in cerca di riscatto.

Quello di cui ha bisogno anche e soprattutto Varese: dopo aver battuto Brescia la Openjobmetis si è fermata, subendo due ko dalle corazzate Virtus Bologna e Milano e poi cadendo al PalaRadi di Cremona. Un passo indietro quello di 7 giorni fa, che ora Adriano Vertemati vuole immediatamente cancellare; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Varese Reggio Emilia, tra poco si alzerà la palla a due e quindi possiamo andare a valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla delicata partita della Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Reggio Emilia non sarà una di quelle trasmesse sulla nostra televisione per questa 5^ giornata. Da questa stagione tuttavia il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery +: di conseguenza è su questa piattaforma che sono disponibili tutte le partite del campionato di basket, bisognerà abbonarsi al servizio e la visione sarà in diretta streaming video. Inoltre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il tabellino statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Varese Reggio Emilia è quindi una partita nella quale entrambe le squadre vanno a caccia di un riscatto: possiamo dire che Openjobmetis e Unahotels siano accomunate dagli stessi obiettivi, ovvero innanzitutto la salvezza ma guardando in maniera concreta alla possibilità di lottare per i playoff, che soprattutto in casa reggiana mancano da tempo. Varese, come detto, ha già dovuto affrontare le due migliori squadre del campionato; nel derby contro l’Olimpia ha rischiato di vincere mettendo in scena una grande prestazione, ma solo la settimana seguente ha giocato molto male a Cremona facendo un netto passo indietro, e mostrando dunque quei limiti strutturali che si erano già notati in Supercoppa.

Reggio Emilia ha cambiato anche parecchio rispetto allo scorso anno; i playoff qui mancano dall’era Max Menetti e dunque sono particolarmente attesi, l’avvio aveva fatto ben sperare ma le due sconfitte che sono seguite ci hanno detto di come anche il roster di Caja abbia bisogno di amalgamarsi e conoscersi al meglio. Sarà un match che potrebbe anche vivere della paura di perdere un’altra volta e rimanere indietro in classifica, questo ovviamente riguarderà soprattutto Varese ma anche la Unahotels non entrerà in campo troppo tranquilla, dunque sarà interessante stabilire quello che succederà…



