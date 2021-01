Diretta Reggio Emilia Sassari/ Streaming video tv: incrocio intrigante (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: SFIDA INTRIGANTE

Reggio Emilia Sassari viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Giulio Pepponi e Giacomo Dori: alle ore 17:00 di domenica 3 gennaio la Unipol Arena, a Bologna dove la Unahotels gioca le sue gare interne, ospita il match valido per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta di una sfida particolarmente intrigante, e questo è merito soprattutto degli emiliani che sono riusciti a fare il salto di qualità entrando in competizione per un posto nei playoff: vero che hanno perso in casa contro Cantù mancando un altro passo di avvicinamento alle big, ma tutto sommato Antimo Martino può dirsi soddisfatto di come sta procedendo la stagione.

Ondivago invece il rendimento del Banco di Sardegna, chiaramente rapportato a quelle che sono le ambizioni: ci aspettavamo di trovare Gianmarco Pozzecco in lotta con Milano per il primo posto, invece le battute d’arresto non sono state poche e adesso bisognerà giocare un girone di ritorno sopra le righe. Tornati alla vittoria contro Brescia, gli isolani sperano di fare un colpo esterno per migliorare ancor più; vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Sassari, nel frattempo possiamo analizzare i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo introdurre Reggio Emilia Sassari parlando dell’incrocio tra i due allenatori: tecnici giovani e che stano ancora costruendo la loro carriera, Martino e Pozzecco si sono sfiorati nell’estate 2018 proprio su questo parquet. La Mosca Atomica lasciava la Fortitudo, dopo aver preso il posto di Matteo Boniciolli a stagione in corso e aver mancato la promozione in Serie A1; l’Aquila aveva deciso di sostituirlo con il rampante Martino, reduce dalla splendida esperienza con Ravenna che aveva portato a essere una insidiosa outsider nei playoff. L’obiettivo naturalmente era quello del salto di categoria, subito centrato; adesso i due si ritrovano al piano di sopra dopo essersi già confrontati l’anno scorso, quando l’attuale coach di Reggio Emilia era sulla panchina della F; come detto le ambizioni delle due società sono diverse ma la voglia di fare il salto di qualità è la stessa, e potrebbe anche essere che questa sfida odierna alla Unipol Arena possa essere replicata in un contesto di playoff. Intanto, sarà particolarmente interessante valutare quello che succederà tra poco nel match di regular season che, come detto, si annuncia particolarmente intrigante…



