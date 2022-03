Diretta Reggio Emilia Sassari/ Streaming video tv: Unahotels, nervo scoperto (basket)

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: UN MATCH INTRIGANTE!

Reggio Emilia Sassari si gioca in diretta dalla Unipol Arena, alle ore 18:30 di domenica 20 marzo: la partita è valida per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È una sfida per i playoff, senza discussioni: a dirla tutta quasi ogni partita rappresenta questo scenario, ma in questo momento la classifica corta ci dice di una Unahotels che dopo aver vinto a Cremona (dominando) si è portata addirittura in quarta posizione e può sognare di avere il fattore campo nel primo turno, mentre la Dinamo sconfitta in casa da Tortona è rimasta due punti più sotto, in un gruppone nutrito che oscilla tra qualificazione ed eliminazione.

Nella diretta di Reggio Emilia Sassari assisteremo anche a un match tra due squadre che sono state impegnate nelle coppe europee, anche se il percorso della Dinamo si è esaurito abbastanza rapidamente a differenza di quanto è riuscita a fare la Reggiana; una partita anche dal forte sapore “nostalgico” con quella favolosa finale che si era giocata ormai 7 anni fa, e che gli emiliani rimane sempre un nervo scoperto. Adesso, aspettando che alla Unipol Arena le due squadre diano inizio alle ostilità, proviamo a vedere quali possano essere alcuni dei temi principali che emergeranno da questa partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Reggio Emilia Sassari non sarà una di quelle che per questa 23^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Da quest’anno comunque, ormai lo sappiamo, il massimo campionato di basket è fornito ufficialmente da Discovery Plus, che è diventato il broadcaster della Lega: abbonandovi alla piattaforma potrete seguire questa partita, come tutte le altre, in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Dunque è Reggio Emilia Sassari: in questo momento la differenza di classifica è minima anche considerando le posizioni “ufficiali”, perché la Dinamo nel balletto delle sfide dirette occupa la sesta posizione e dunque i playoff li giocherebbe a tutti gli effetti, inoltre è la squadra che guida questo gruppone di cinque realtà (le altre sono Varese, Brindisi, Venezia e Trieste) perché a differenza delle altre deve ancora recuperare una partita, che è quella contro Treviso. Una Sassari che ha saputo voltare pagina dopo l’esonero di Demis Cavina, ma non ha fatto un reale salto di qualità rimanendo sempre a metà tra la possibilità di spiccare il volo e la paura di perdere la post season; il ritorno di Miro Bilan potrebbe essere il punto da cui ripartire per mollare definitivamente gli ormeggi.

Reggio Emilia invece sta vivendo la stagione del ritorno in grande stile, caratterizzata dalla bellissima corsa in Europe Cup ma anche dalla rimonta nel girone di ritorno in Serie A1 che, sfruttando anche la grande incertezza che regna alle spalle delle big, l’ha appunto portata a essere la quarta forza del campionato con la concreta possibilità di volare in semifinale. Viste le annate recenti, già arrivare ai playoff sarebbe un risultato del tutto positivo per la Unahotels ma è fin troppo chiaro che, giunti a questo punto, la società e la squadra proveranno ad andare il più avanti possibile e dunque questa diretta di Reggio Emilia Sassari potrebbe essere molto importante.











