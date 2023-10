DIRETTA/ Reggio Emilia Scafati (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket A1, 8 ottobre 2023)

DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati al via della diretta di Reggio Emilia Scafati. La prima della Unahotels senza Andrea Cinciarini è andata nel migliore dei modi: come detto Reggio Emilia ha sbancato il PalaPentassuglia con una partita dominata, +13 già al termine del primo quarto che poi è diventato +16 all’intervallo lungo, entrando nell’ultimo periodo con un +24 che è rimasto tale all’ultima sirena. Dal punto di vista dello score, Kevin Hervey ha infilato 21 punti con un ottimo 8/14 dal campo, sono poi arrivati i 15 di Jamar Smith, gli 11 di Michele Vitali e i 10 di Darion Atkins, ex Trento, con una panchina che ha prodotto un totale di 35 punti.

Diretta/ Brindisi Reggio Emilia (risultato finale 63-87): comoda vittoria ospite (basket A1, 4 ottobre 2023)

Alla voce assist, la specialità della casa di Cinciarini, 4 a testa per Briante Weber e Mouhamed Faye: probabile che la Reggiana non trovi più un giocatore di smazzarne quasi 10 a serata, ma la squadra può comunque sopperire e in ogni caso iniziare a giocare una pallacanestro diversa. La prima come detto si è svolta senza sussulti e anzi ben al di sopra di quelle che erano le aspettative; adesso vedremo come andrà questo esordio stagionale al PalaBigi, per scoprirlo non abbiamo che da metterci comodi e lasciare che a parlare siano i tanti protagonisti sul parquet, perché finalmente la palla a due di Reggio Emilia Scafati sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Reggio Emilia Trento (risultato finale 94-70): dominio e vittoria di casa!

DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Scafati sarà trasmessa da Eurosport, pertanto appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 210 del loro decoder; l’alternativa, e vale per tutte le partite di questo campionato di basket Serie A1, è quella della piattaforma DAZN (sempre in abbonamento) con visione in diretta streaming video tramite apparecchi come PC, tablet e smartphone. Va aggiunto infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Video/ Tortona Reggio Emilia (74-68) sintesi e highlights: partita a senso unico!

REGGIO EMILIA SCAFATI: SFIDA SALVEZZA!

Reggio Emilia Scafati, che viene diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Fabrizio Paglialunga e Edoardo Gonella, si gioca alle ore 16:30 di domenica 8 ottobre presso il PalaBigi: per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024 abbiamo quella che sulla carta è una partita per la salvezza, così è stato l’anno scorso anche se in questa stagione la Unahotels è riuscita a partire con il piede giusto. Vittoria netta a Brindisi per la squadra emiliana: se aveva bisogno di risposte immediate Reggio Emilia le ha fornite, e ora potrebbe già volare a punteggio pieno in classifica.

Scafati invece deve rimediare a una sconfitta interna, che però poteva assolutamente starci: la Givova infatti ha perso contro la Virtus Bologna, e a dire la verità ha anche lottato con le unghie e con i denti per andare a prendersi una vittoria alla fine sfuggita di mano. Quel che è certo è che nella diretta di Reggio Emilia Scafati saranno in palio punti importanti; noi adesso stiamo a vedere quello che potrebbe succedere sul parquet del PalaBigi, nel frattempo possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi essenziali del pomeriggio.

DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo già detto la diretta di Reggio Emilia Scafati è comunque un match importante in chiave salvezza. Nella passata stagione le due squadre sono rimaste in Serie A1 in modo abbastanza miracoloso: erano sostanzialmente date per spacciate in più punti del campionato, ma poi in qualche maniera hanno avuto un sussulto di orgoglio e sono riuscite a mettersi Trieste e Verona alle spalle, così da confermare la loro partecipazione al massimo campionato e ora con la possibilità di fare qualcosa di meglio.

Per entrambe raggiungere i playoff potrebbe essere difficile; per quanto riguarda la Reggiana bisogna anche scoprire nel tempo come girerà il roster senza Andrea Cinciarini, tornato qui dopo l’era della finale con Max Menetti e signore degli assist. I due roster sono rinnovati, gli allenatori sono entrambi nuovi, al momento certezze non ce ne sono troppe ma, sia pure con risultati diversi, l’esordio stagionale ha già detto qualcosa. Dunque, adesso si tratta di capire chi otterrà punti che potrebbero appunto essere già parecchio importanti per un’altra permanenza in Serie A1, tra poco il parquet del PalaBigi fornirà le sue risposte…











© RIPRODUZIONE RISERVATA