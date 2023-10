DIRETTA/ Scafati Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket A1, 1 ottobre 2023)

DIRETTA SCAFATI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Scafati Virtus Bologna sta per prendere il via, e inizia così il campionato delle V nere che nelle ultime tre stagioni hanno sempre raggiunto la finale, ma dopo aver vinto la prima (con Sasha Djordjevic in panchina) hanno perso le altre due. Ogni volta l’avversaria è stata Milano, e questo dovrebbe essere il leit motiv anche della nuova annata: le due squadre sono corazzate inarrivabili per le altre, anche se forse questa grande rivalità può contribuire a far salire il livello di una Serie A1 che in epoca recente ha perso un po’ di smalto. La Virtus Bologna comunque riparte senza Milos Teodosic e Kyle Weems (che ha firmato con Tortona), ma con altre certezze.

Sono rimasti i veterani Marco Belinelli e Daniel Hackett, sono rimasti Jordan Mickey e Isaia Cordinier, c’è ancora Tornike Shengelia e si è aggiunto quel Bryant Dunston visto undici anni fa a Varese e poi due volte vincitore dell’Eurolega, mentre Alessandro Pajola – reduce da un ottimo Mondiale – può ora essere il nuovo leader della squadra. La presenza di Luca Banchi in panchina come detto può fare la differenza; ora vedremo come andranno le cose in questo esordio in terra campana, possiamo lasciare la parola al parquet della Beta Ricambi Arena perché finalmente ci siamo, la palla a due di Scafati Virtus Bologna sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

SCAFATI VIRTUS BOLOGNA: MATCH SCONTATO?

Scafati Virtus Bologna si gioca in diretta dalla Beta Ricambi Arena, alle ore 19:30 di domenica 1 ottobre: siamo nella prima giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024, ma per la Segafredo la stagione è già iniziata settimana scorsa con la vittoria della Supercoppa, successo centrato per la terza volta consecutiva. Non poteva esserci avvio migliore per Luca Banchi, chiamato in fretta e furia a sostituire Sergio Scariolo, clamorosamente esonerato, a pochi giorni dal bellissimo quinto posto ai Mondiali centrato con una Lettonia priva di tre quinti del quintetto titolare.

Scafati l’anno scorso ha avuto una stagione parecchio travagliata (da neopromossa, tornata dopo 15 anni in Serie A1), con ben tre allenatori che si sono alternati alla guida: la salvezza è stata condotta in porto da Stefano Sacripanti, che è poi stato confermato e dunque ha avuto la possibilità di cominciare la stagione in una piazza che ha imparato a conoscere. Naturalmente la Givova punta a un’altra salvezza, e non sarà facile; vedremo cosa succederà nella diretta di Scafati Virtus Bologna, perché tra poco alla Beta Ricambi Arena sarà già tempo di vivere la palla a due del match.

DIRETTA SCAFATI VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Scafati Virtus Bologna, ed è inevitabile che parecchi argomenti su questa partita riguardino le V nere: quanto accaduto in estate con il cambio di allenatore è stato improvviso e inatteso, adesso però Banchi deve proseguire l’opera che Sasha Djordjevic (scudetto) e Sergio Scariolo (Eurocup e ritorno in Eurolega, due finali tricolore consecutive) hanno iniziato, riportando la Virtus Bologna a essere una corazzata del nostro basket e puntando a fare lo stesso in Europa, perché quest’anno l’obiettivo sarà ancor più quello di arrivare ai playoff di Eurolega.

Scafati come detto vuole disputare un campionato di tranquillità: questo vorrebbe dire salvarsi senza troppi affanni, almeno sulla carta sembrano esserci squadre che possono essere lasciate alle spalle ma poi è chiaro che la permanenza in Serie A1 andrà conquistata giornata per giornata. Intanto, la conferma di Sacripanti in panchina è già buona cosa per la continuità; in pochi magari si aspettano che la Givova esordisca con una vittoria sulla Virtus Bologna, ma se dovesse accadere sarebbe un ottimo modo per aprire la stagione e acquistare ancora più fiducia…











