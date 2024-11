DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: UNA SFIDA CLASSICA!

Per la diretta Venezia Reggio Emilia l’appuntamento è alle ore 18:15 di domenica 17 novembre, siamo al Taliercio per una partita che rientra nel quadro dell’ottava giornata di basket Serie A1 2024-2025. Una sfida ormai classica visto che entrambe le squadre sono nel massimo campionato da oltre un decennio, un match che in questo momento vale (idealmente) un posto nei playoff con la Unahotels che ha una vittoria in più, siamo dunque ai dettagli ma possiamo dire che Reggio Emilia stia confermando le ottime cose che ha fatto vedere nella passata stagione, e nell’ultimo turno ha raccolto un bel successo contro Tortona.

Venezia invece ha iniziato con il freno a mano tirato, anche a causa di qualche infortunio di troppo: a tre sconfitte consecutive sono però seguite tre vittorie per rimettersi in carreggiata, domenica scorsa il ko sul parquet di Milano con una grande rimonta nel quarto periodo che si è fermata al -1. Sicuramente allora la diretta Venezia Reggio Emilia sarà molto interessante anche perché questo incrocio potrebbe verificarsi ai playoff o già, perché no, in Coppa Italia, dunque per il momento andiamo a scoprire cosa succederà tra qualche ora al Taliercio in un match delicato per entrambe le squadre, anche se i motivi possono essere diversi.

VENEZIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Venezia Reggio Emilia rappresenta la partita che per l’ottava giornata di Serie A1 è stata selezionata per la messa in onda in chiaro: sulla nostra tv l’appuntamento sarà infatti su DMAX che è un canale accessibile a tutti sul digitale terrestre, in alternativa come sempre bisognerà essere abbonati alla piattaforma DAZN che garantisce tutte le gare del massimo campionato di basket, e fornirà una visione in diretta streaming video oppure attraverso i dispositivi compatibili, infine ricordiamo la libera consultazione del sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: REYER DA VALUTARE

Nel parlare della diretta Venezia Reggio Emilia dobbiamo ovviamente citare il fatto che entrambe le squadre sono reduci dagli impegni nelle coppe europee, la Unahotels ha giocato un giorno prima ma la Reyer è comunque rimasta a Mestre e non deve affrontare una trasferta nemmeno oggi. Di sicuro però va anche detto che la Eurocup rappresenta in termini generali una competizione più tosta rispetto alla Champions League, dunque se parliamo del doppio impegno le fatiche fisiche le sente maggiormente Venezia, anche per il fatto che il calendario della sua manifestazione è ben più fitto rispetto a quello che affronta Reggio Emilia.

Al netto di questo comunque possiamo aggiungere che la Reyer in questo campionato e in generale nella stagione non ha ancora convinto, e dunque rimane una squadra da valutare: sicuramente ha le potenzialità per arrivare in fondo alle competizioni in cui gioca, ma lo stato attuale delle cose ci dice che anche la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia potrebbe non essere così scontata. Scenario di cui potrebbe approfittare una Reggio Emilia che ha cambiato in estate ma sembra essere rimasta competitiva, il parquet del Taliercio tra poco ci fornirà la risposta sulla diretta Venezia Reggio Emilia, si tratta solo di aspettarne la palla a due.