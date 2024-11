DIRETTA REGGIO EMILIA SLASK WROCLAW: UNA PARTITA DA VINCERE

La diretta Reggio Emilia Slask Wroclaw riporta al centro della nostra attenzione la Champions League di basket, perché al PalaBigi si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, martedì 12 novembre 2024, la partita valida per la quarta giornata del girone F della competizione, un match da vincere per la Pallacanestro Reggiana, che è senza dubbio favorita avendo già vinto la partita d’andata in terra polacca. Infatti con la diretta Reggio Emilia Slask Wroclaw iniziano le partite di ritorno e si ricomincia però in ordine inverso, dalla partita che era andata in scena appena due settimane fa.

Per Reggio Emilia la vittoria sarebbe fondamentale, perché finora la Unahotels ha un bilancio di due vittorie e una sconfitta, esattamente come Rytas Vilnius e Falco Szombathely, mentre lo Slask Wroclaw è il fanalino di coda che finora ha perso sempre, per cui ovviamente sarebbe fondamentale evitare scivoloni per poi provare a giocarsi il primo posto nelle ultime due giornate, quando gli avversari saranno prima i lituani e poi gli ungheresi. L’obiettivo è chiaro, ma cosa ci dirà la diretta Reggio Emilia Slask Wroclaw?

REGGIO EMILIA SLASK WROCLAW IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Il consiglio è quello di seguire la partita dal palazzetto, anche perché dobbiamo precisare che la diretta Reggio Emilia Slask Wroclaw in tv non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione e questo significa anche che non sarà a disposizione un servizio di diretta streaming video, salvo variazioni di palinsesto. A garantire le informazioni utili sul match sarà il sito ufficiale della competizione www.championsleague.basketball con il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA SLASK WROCLAW: LA SITUAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE

Approfittiamo della presentazione della diretta Reggio Emilia Slask Wroclaw per ricordare che l’obiettivo minimo è quello di entrare fra le prime tre, che sarebbe matematicamente certo già stasera in caso di vittoria, però si punta naturalmente al primo posto, che darebbe il vantaggio dell’esenzione dal play-in, che toccherà invece alle seconde e alle terze classificate di ogni gruppo. Oggi, contro la squadra che finora è stata l’anello debole del gruppo, sarà naturalmente fondamentale evitare i passi falsi.

Nelle scorse settimane, Reggio Emilia aveva debuttato con una vittoria casalinga contro Vilnius, poi però aveva perso in Ungheria, rispettivamente con un vantaggio di 10 punti nel primo caso e un passivo di 7 nel secondo, tutte informazioni da tenere presenti perché a fine girone potrebbe incidere anche la differenza canestri. Contro il Wroclaw invece serve bissare il successo già colto con il 8 dell’andata, per mettere i polacchi definitivamente fuori dai giochi e raggiungere almeno il primo traguardo: andrà tutto secondo i pani nella diretta Reggio Emilia Slask Wroclaw?