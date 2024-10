DIRETTA SLASK WROCLAW REGGIO EMILIA: PARTITA IMPORTANTE!

La diretta Slask Wroclaw Reggio Emilia va in scena alle ore 20:00 di martedì 29 ottobre presso la Hala Stulecia: nella terza giornata del girone F di Champions League 2024-2025 abbiamo una trasferta decisamente importante per la Unahotels, che ha una vittoria e una sconfitta e dunque non si può permettere passi falsi se vuole proseguire la sua corsa. Diciamo subito che battere lo Slask Wroclaw in trasferta significherebbe avere in mano almeno il play in: a questo spareggio si qualificano infatti seconda e terza di ciascun girone e sino a questo momento i polacchi hanno sempre perso, dunque batterli vorrebbe dire mettere una certa distanza.

Diretta/ Reggio Emilia Brescia (risultato finale 68-80): vittoria della Leonessa (basket A1, 26 ottobre 2024)

Tutto sommato però la diretta Slask Wroclaw Reggio Emilia potrebbe anche riservare sorprese: la Unahotels ha giocato nel weekend una partita tosta contro Brescia, perdendola sul parquet di casa, e in Champions League ha sorprendentemente perso contro il Falco Szombathely, dovendo ora costruire la sua qualificazione. Scopriremo a breve quello che succederà nella diretta Slask Wroclaw Reggio Emilia, mentre aspettiamo che si giochi proseguiamo le nostre considerazioni utili su una partita che come già detto è davvero molto importante per la Pallacanestro Reggiana.

DIRETTA/ Trieste Reggio Emilia (risultato finale 85-97): Winston 28 punti(20 ottobre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA SLASK WROCLAW REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO TV

Dobbiamo segnalare che la diretta tv di Slask Wroclaw Reggio Emilia non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non vengono trasmesse nel nostro Paese e questo significa anche che non sarà a disposizione un servizio di diretta streaming video. A garantire in ogni caso le informazioni utili sul match della Unahotels sarà il sito ufficiale della competizione: lo potete trovare nello specifico all’indirizzo www.championsleague.basketball e fornirà il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Reggio Emilia Treviso (risultato finale 88-64): la Unahotels dilaga! (basket A1, 12 ottobre 2024)

DIRETTA SLASK WROCLAW REGGIO EMILIA: TRASFERTA OSTICA

La diretta Slask Wroclaw Reggio Emilia nasconde sicuramente delle insidie: la squadra polacca è partita male perdendo due volte, dunque deve già inseguire la qualificazione ai playoff ma rimane una realtà esperta avendo giocato le ultime stagioni in Eurocup, dove il livello medio è sicuramente più alto. Reggio Emilia è tornata in Europa dopo una stagione di assenza e sa di poter fare strada, la sua storia dice che ha sempre fatto molto bene quando si è trovata a giocare nelle coppe e la partenza con la vittoria contro il Rytas è stata certamente positiva, adesso però si tratta davvero di correre e prendersi la vittoria in terra polacca.

In campionato le cose stanno andando bene: prima del fine settimana Reggio Emilia aveva tre vittorie in quattro partite, e naturalmente una sconfitta contro Brescia – anche se casalinga – può essere messa in conto visto che il livello della Germani è davvero alto. La Reggiana sta dimostrando di aver assorbito bene la partenza di Langston Galloway e con il nuovo roster se la sta giocando, adesso vedremo se la diretta Slask Wroclaw Reggio Emilia regalerà un successo che avvicinerebbe in maniera sensibile almeno il play in di Champions League, aspettando poi i prossimi impegni che saranno altrettanto importanti.