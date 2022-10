Diretta Tortona Trento/ Streaming video tv: match tra due outsider! (basket A1)

DIRETTA TORTONA TRENTO: SFIDA INTRIGANTE!

Tortona Trento, che è in diretta alle ore 17:00 di domenica 2 ottobre, va in scena al PalaEnergica di Casale Monferrato: la partita è valida per la 1^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, dunque esordio per le due squadre anche se la Bertram nei giorni scorsi è già stata protagonista in Supercoppa. Torna dunque Derthona Basket, straordinaria rivelazione della passata stagione: quarta in regular season grazie allo straordinario lavoro di coach Marco Ramondino, addirittura ha eliminato Venezia nei quarti playoff regalandosi una clamorosa semifinale, poi persa contro una Virtus Bologna già battuta due volte nei mesi precedenti.

Adesso per Tortona si apre la sfida più complessa, ovvero quella di ripetersi: tutti sanno che non sarà facile e allora idealmente gli obiettivi non si alzano troppo. Per Trento invece c’era stata una salvezza risicata, e la prima esclusione dai playoff in otto anni: unita al disastro di Eurocup, la stagione della Dolomiti Energia è stata negativa ma la società ha comunque confermato la fiducia in Lele Molin, che ora chiaramente sarà chiamato a riscattarsi immediatamente. Aspettando che la diretta di Tortona Trento prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal match della prima giornata di Serie A1.

DIRETTA TORTONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Tortona Trento, il discorso vale per questa come le altre partite del campionato di basket Serie A1: al momento non c’è troppa chiarezza circa un accordo per trasmettere almeno due gare per giornata in televisione, nel caso comunque si parla di un contratto con Discovery Plus e le immagini disponibili su Eurosport 2 (dunque, comunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare). Sappiamo invece che la diretta streaming video sarà garantita da Eleven Sports, portale al quale si può sottoscrivere un abbonamento o utilizzabile per l’acquisto on demand; ricordiamo poi che il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione i tabellini play-by-play e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TORTONA TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà abbastanza interessante questa diretta di Tortona Trento: stiamo parlando di due squadre che idealmente fanno parte di un livello che punta ai playoff senza troppi voli pindarici, questo al netto di come sia terminata la stagione passata. La verità è che proprio la Bertram, che l’anno scorso era al primo storico campionato di Serie A1, ci ha dimostrato come stiano le cose oggi: a parte le corazzate, che sostanzialmente sono due, le altre squadre sono più o meno sullo stesso piano, certo con delle differenze anche sostanziali – soprattutto per quanto riguarda il budget – ma comunque con la possibilità di fare meglio o peggio rispetto alle premesse.

Tortona ne è appunto stata un fulgido esempio con la sua semifinale playoff, se vogliamo però anche una Trento che si poteva potesse correre per le prime otto posizioni, ma che ha immediatamente perso ritmo in Eurocup e ha finito con il farsi condizionare anche in campionato. Adesso per entrambe si riparte, e sarà curioso scoprire come andranno le cose quest’anno; sarà un torneo lungo, questa diretta di Tortona Trento non ne è che l’inizio…











