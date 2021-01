Diretta Trento Treviso/ Streaming video Rai: incrocio tra belle outsider (basket A1)

DIRETTA TRENTO TREVISO: QUARTO INCROCIO STAGIONALE

Trento Treviso verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Gabriele Bettini e Giacomo Dori: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 17 gennaio per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 20202-2021. Un match che rappresenta il quarto incrocio stagionale tra queste due squadre, avversarie anche nel girone di Supercoppa e che tornano a sfidarsi sul parquet della BLM Group Arena: possiamo considerarle due credibili outsider, che sono rimaste fuori dalla Final Eight di Coppa Italia ma soltanto per un’incollatura e, sfruttando la classifica corta e la grande incertezza post-lockdown, stanno provando a trovare la giusta continuità per arrivare sino ai playoff, obiettivo che naturalmente rimane alla portata.

La De’ Longhi non ha giocato nell’ultimo turno perché avrebbe dovuto incrociare Roma, e appare leggermente in calo dopo un bel periodo; la Dolomiti Energia invece ha incassato zero punti pur giocando bene e andando vicina alla vittoria contro le due corazzate Brindisi e Virtus Bologna, e adesso ha l’occasione per riprendere la marcia. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Trento Treviso; aspettandone la palla a due possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali legati alla partita.

DIRETTA TRENTO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Treviso sarà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport +, dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti e disponibile anche su sito o app di Rai Play; l’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero programma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili liberamente consultabili: il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori, la classifica del campionato e i contenuti multimediali. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Treviso ci propone come detto una partita interessante: Aquila e Universo Basket arrivano da contesti diversi ma allo stesso modo stanno provando a inserirsi nell’èlite della pallacanestro italiana attraverso un posto nei playoff. Fallita la qualificazione alla Coppa Italia, inaugurano questo girone di ritorno con la speranza di prendersi una vittoria che le avvicini ancor più alle prime posizioni della classifica; Treviso come detto appare leggermente in calo, ma nelle uscite precedenti aveva comunque fatto vedere di poter meritare un posto nelle prime otto e ha in panchina un allenatore come Max Menetti, che ha disputato due finali scudetto consecutive e dunque sa come si arriva in fondo. Dopo anni di continuità la Dolomiti Energia ha di fatto rivoluzionato il suo roster iniziando un nuovo progetto, affidato al giovane Nicola Brienza: la squadra ha anche iniziato la Top 16 di Eurocup e già in ambito internazionale ha fatto vedere ciò di cui è capace, adesso bisognerà provare a fare il salto di qualità anche in Serie A1 dove ci si potrebbe togliere belle soddisfazioni.



