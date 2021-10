DIRETTA/ Reggio Emilia Trento video streaming tv: incroci intriganti nella storia

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO: LA STORIA

La diretta di Reggio Emilia Trento ci conduce a parlare della storia, appena accennata in precedenza: queste due squadre infatti, nel dato combinato, sono state presenti in quattro finali scudetto consecutive anche se non si sono mai incrociate tra loro in questo contesto. A iniziare la serie è stata la Reggiana che, guidata da Max Menetti e già vincitrice dell’EuroChallenge, ha perso nel 2015 contro Sassari (in gara-7, giocata in casa) e poi l’anno seguente contro Milano. La Dolomiti Energia aveva preso fiducia, allo stesso modo, in Europa timbrando la semifinale di Eurocup; nel 2017 la splendida semifinale con il 4-1 all’Olimpia ma il ko subito da Venezia, nella stagione successiva lo scudetto è sfumato contro Milano che si è presa la rivincita, al termine di una serie comunque molto tirata.

Era la Trento di Maurizio Buscaglia, che poi in seguito si è sempre qualificata ai playoff pur non riuscendo più a prendersi la finale; adesso sulle due panchine siedono Attilio Caja e Lele Molin, e sarà interessante vedere come andrà una stagione che per entrambe potrebbe rappresentare un riscatto, o quantomeno (per l’Aquila) una conferma dei progressi messi in atto già nel corso dell’ultimo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Reggio Emilia Trento non sarà una delle partite che per questa giornata di campionato godranno di una diretta tv: tuttavia, come ormai sappiamo, tutto il basket di Serie A1 si è “trasferito” su Discovery + che, di conseguenza, in questa stagione fa da broadcaster ufficiale per il torneo e metterà a disposizione dei suoi abbonati la diretta streaming video di ogni singolo match. Ovviamente potrete consultare liberamente anche il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

REGGIO EMILIA TRENTO: UNA PARTITA INTRIGANTE!

Reggio Emilia Trento, in diretta alle ore 18:00 di sabato 16 ottobre presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si gioca per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida intrigante, che mette di fronte due società che, più di altre, in un’epoca in cui le grandi piazze erano in difficoltà sono riuscite a ritagliarsi uno spazio importante, raggiungendo entrambe due finali consecutive; non sono arrivati i titoli ma comunque sia Reggiana che Aquila hanno tracciato una via da seguire, pur se lo stato attuale delle cose è leggermente diverso.

Dal punto di vista dei risultati recenti, la Unahotels ha perso a Sassari all’overtime, dopo un primo tempo nel quale aveva controllato l’avversaria salvo poi non riuscire a chiudere il discorso e farsi rimontare; finalmente invece la Dolomiti Energia ha vinto la sua prima partita, battendo Cremona in casa e togliendo quel fastidioso 0 dalla casella. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Trento; aspettando che la partita prenda il via possiamo provare a parlare dei temi principali che vi sono legati.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che la diretta di Reggio Emilia Trento ci presenta una partita interessante, e la speranza è che sia così: finalmente anche la Dolomiti Energia è tornata a festeggiare una vittoria che non era mai arrivata in questo inizio di stagione, il successo contro la Vanoli potrebbe davvero aver sbloccato una squadra che, più di altre che hanno partecipato ai playoff l’anno scorso, hanno apportato modifiche al loro roster e dunque avevano bisogno di tempo per amalgamarsi. Il progetto resta solido e, lo dicevamo nelle scorse settimane, di riffa o di raffa Trento riesce poi sempre ad entrare nelle prime otto.

Vi manca invece da tempo Reggio Emilia, una squadra che ha sfiorato davvero il cielo in epoca recente (ha vinto anche in Europa) ma poi ha subito un ridimensionamento che le ha fatto vivere tempi più complessi, sempre a inseguire la salvezza e non potersi permettere la post season. Attilio Caja, subentrato in corsa l’anno scorso, sembra aver portato una delle sue proverbiali scosse e sicuramente questa stagione è iniziata con il piede giusto, ma il ko di Sassari dimostra che per raggiungere traguardi più elevati servirà soprattutto la continuità settimana dopo settimana, e dunque con interesse ci approcciamo alla diretta di Reggio Emilia Trento per scoprire come andrà…



