Diretta Reggio Emilia Treviso/ Streaming video tv: Unahotels in striscia! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: SFIDA DELICATA!

Reggio Emilia Treviso, che sarà in diretta alle ore 20:30 di sabato 15 aprile, si gioca al PalaBigi per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Incrocio salvezza, dunque molto delicato: la Unahotels però sta benissimo in questo periodo, arriva dalla preziosa vittoria di Varese e finalmente ha abbandonato l’ultimo posto in classifica (lasciandolo a Verona) anche se si trova ancora in zona retrocessione insieme a Scafati e Napoli, ma finalmente iniziando a vedere un po’ di luce in fondo a un tunnel che pareva invece senza uscita.

Treviso ha due punti in più e dunque è più tranquilla, ma solo relativamente: la NutriBullet ha perso a Sassari e in termini generali non è ancora riuscita a fare quel salto di qualità che le permetta di uscire dai guai a tutti gli effetti. Vincere questa sera al PalaBigi sarebbe l’occasione giusta, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Treviso che potrebbe invece lanciare la Unahotels; aspettando la palla a due, facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che accompagnano questa partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Treviso viene trasmessa su Eurosport 2: appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il match al numero 211 del decoder di Sky. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Reggio Emilia Treviso: una partita come detto molto importante per la salvezza in Serie A1. La Unahotels ha saputo svoltare nelle ultime settimane: pareva francamente condannata alla retrocessione, invece ha approfittato della classifica corta e, trovando una serie di vittorie abbastanza costante, ha messo una squadra alle sue spalle e adesso se la gioca concretamente con altre tre, nella consapevolezza – almeno questo vale sulla carta – di avere un roster che è superiore a quello delle rivali dirette.

Treviso appunto deve fare quel passo in più per mettersi al sicuro, perché già al termine di questa 26^ giornata potrebbe ritrovarsi ancora una volta invischiata nella corsa per non retrocedere; la NutriBullet è una squadra costruita anche per provare a entrare nei playoff, ma ormai questo traguardo sembra francamente lontano e dunque i veneti, che devono trovare maggiore continuità fuori casa, dovranno guardare necessariamente alla permanenza in Serie A1 come unico obiettivo. Vedremo tra poche ore cosa ci dirà il parquet del PalaBigi…











