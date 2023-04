DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: un precedente particolare

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: IL PRECEDENTE

Nel parlare della diretta di Varese Reggio Emilia affrontiamo anche un curioso precedente tra le due squadre: fa riferimento in particolar modo alla stagione 2008-2009, campionato di LegaDue. La allora Cimberio Varese ci era appena finita, mestamente retrocessa al termine di un’annata disastrosa; la Trenkwalder Reggio Emilia vi si trovava dal 2007.

Le due gare di regular season erano terminate con due vittorie da parte della squadra in trasferta, entrambe con margine di 2 punti; era stato un grande colpo soprattutto per Reggio Emilia perché Varese, allenata da Stefano Pillastrini, aveva vinto la regular season davanti a Veroli (vincendo la sfida diretta dell’ultima giornata) e si era così presa la promozione diretta in Serie A1 – che da allora non ha più abbandonato – mentre per la Reggiana era stato quattordicesimo posto con 13 vittorie e 17 sconfitte, comunque una salvezza abbastanza ampia ma una stagione ben poco brillante. Il coach era Franco Marcelletti, poi esonerato a favore di Alessandro Ramagli; Max Menetti era un assistente, con lui Reggio Emilia sarebbe salita in Serie A1 nel 2012 e da lì avrebbe iniziato uno straordinario ciclo di 5 anni culminato con le due finali scudetto, purtroppo entrambe perse. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Reggio Emilia non sarà una di quelle che per questa 25^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, che sia un appuntamento in chiaro o per gli abbonati al satellite. Ricordiamo inoltre che tutte le gare del campionato di basket sono fornite in diretta streaming video dal portale Eleven Sports: qui potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, la piattaforma da qualche tempo fa anche parte del pacchetto DAZN i cui clienti dunque potranno avere accesso alle immagini della partita in questione, così come delle altre.

LA OPENJOBMETIS CI CREDE!

Varese Reggio Emilia, partita in diretta dal Palasport Lino Oldrini alle ore 20:30 di sabato 8 aprile, è valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una bella occasione soprattutto per la Openjobmetis che, chiusi conti con la salvezza in largo anticipo, adesso vuole i playoff: la brillante vittoria di Treviso ha dato ancora più consapevolezza a Varese, che ha agganciato Sassari al quarto posto in classifica e sarebbe parecchio delusa se non dovesse centrare la post season, visto che nelle prime otto ci è stata praticamente per tutta la stagione.

Attenzione però all’orgoglio e alla crescita di Reggio Emilia: la Unahotels è sempre ultima in classifica, ma grazie al colpo contro Scafati (all’overtime) è riuscita ad agganciare la stessa Givova e Napoli, trascinandosi dietro Verona per un gruppetto di squadre che adesso sono quelle che si giocano la salvezza. Vincere al Lino Oldrini sarebbe un gran colpo per la Reggiana, ma bisognerà vedere cosa ci dirà il campo; aspettando che la diretta di Varese Reggio Emilia prenda il via proviamo ad analizzare velocemente alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Varese Reggio Emilia stiamo per vivere una partita che tecnicamente e per molti fattori pende dalla parte della Openjobmetis, ma che la stessa Varese dovrà stare attenta a non sottovalutare. La vittoria del PalaVerde ci ha detto che la squadra di Matt Brase ha davvero svoltato rispetto alle pallide stagioni scorse: al netto di come finirà la sua corsa si tratta di un roster che gioca sempre a mille all’ora e può affrontare chiunque con consapevolezza, dunque la gara interna contro la Unahotels potrebbe portare ad un ulteriore avvicinamento alla qualificazione ai tanti agognati playoff.

Dal canto suo Reggio Emilia sembrava condannata qualches ettimana fa, poi ha dimostrato di potere e sapere tornare in corsa: in questo ha aiutato il fatto che alcune delle rivali abbiano rallentato, ma il modo con cui la Unahotels ha battuto Scafati domenica è stato autoritario e simbolo di una squadra che non ha ancora mollato, anzi ora crede fermamente nel fatto che il suo roster possa essere determinante nel vincere la battaglia a quattro che si è creata sul fondo della classifica di Serie A1. Staremo a vedere come andrà questa sera sul parquet…











