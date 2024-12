DIRETTA TRIESTE VENEZIA: DERBY CON CLASSIFICA DIVERSA!

Aspettiamo la diretta Trieste Venezia, un intrigante derby che si gioca alle ore 18:15 di domenica 29 dicembre per la 13^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: un match ovviamente sentito tra due squadre che in questo momento hanno un rendimento ben diverso, ma sorprendentemente a favore dell’Allianz che otto giorni fa ha battuto Cremona in casa, aumentando le possibilità di qualificarsi alla Final Eight e confermando come il suo roster sia stato costruito per fare qualcosa in più di una semplice salvezza – ricordiamo che Trieste è neopromossa – di fatto qui siamo in linea con quelle che erano le aspettative.

È invece Venezia che sta deludendo: la Reyer, vada come vada, chiuderà il girone di andata con un bilancio in negativo e nell’ultimo turno è caduta al fotofinish contro Brescia, mancando una bella occasione per riprendere terreno anche sul piano psicologico. La Coppa Italia è quasi sfumata, per i playoff la sensazione è che bisognerà correre parecchio: intanto prosegue anche la corsa alla qualificazione in Eurocup, stagione tosta ma vedremo se nella diretta Trieste Venezia arriverà eventualmente una scossa orogranata, tra poco sarà il campo a fornire il suo insindacabile responso sulla partita.

COME VEDERE LA DIRETTA TRIESTE VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Trieste Venezia è la partita che nella 13^ giornata di Serie A1 sarà trasmessa in chiaro, quindi l’appuntamento per tutti sarà su DMAX che è al numero 52 del digitale terrestre; ovviamente poi ci sarà la possibilità di seguire questo match come tutti gli altri, ovvero sulla piattaforma DAZN che fornisce l’intera programmazione del campionato di basket, qui con visione della diretta Trieste venezia in streaming video su computer o cellulare.

DIRETTA TRIESTE VENEZIA: L’ALLIANZ RIPRENDE QUOTA

Aspettiamo la diretta Trieste Venezia che ci darà belle indicazioni sullo stato di due squadre che, almeno virtualmente, potrebbero correre per gli stessi obiettivi e che invece per adesso sono distanti in classifica. Merito da una parte dell’Allianz che si sta confermando, ma appunto anche di una Reyer che dall’inizio del campionato non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto: era già successo nel passato recente che Venezia faticasse nel girone di andata, bisogna portare avanti anche la Eurocup (dove le cose vanno leggermente meglio) ma è chiaro che guardando al rendimento lagunare si debba parlare di delusione.

Per questo motivo dunque le due squadre non sono in corsa per un posto nei playoff: magari lo saranno quando il campionato entrerà nel vivo, di fatto non si incroceranno in Coppa Italia perché Venezia è tagliata fuori – la stessa Allianz di fatto si deve ancora qualificare – e ora vedremo se per gli orogranata arriverà un pomeriggio di riscatto, vincere contro un’avversaria lanciata, e per di più in trasferta, sarebbe un ottimo modo per chiudere l’anno solare e innalzare la fiducia in vista degli impegni che verranno, a noi dunque non resta che accomodarci e aspettare davvero che la palla a due di Trieste Venezia si alzi.