Diretta Reggio Emilia Trieste/ Streaming video tv: sguardo sui playoff (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: PER I PLAYOFF!

Reggio Emilia Trieste, che è in diretta dalla Unipol Arena alle ore 18:30 di domenica 10 aprile, si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È una partita che vale per un posto nei playoff, anche se l’Allianz a dirla tutta farebbe meglio a guardarsi anche le spalle: sconfitta in casa dalla Virtus Bologna, Trieste ha infatti confermato il calo sensibile avuto nel girone di ritorno e ora ha solo 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, anche se resta più vicina alla post season deve comunque stare attenta perché la classifica è corta, e qualche sconfitta di troppo potrebbe avere esiti infausti.

Lo sa bene anche Reggio Emilia, caduta in casa contro Venezia nell’ultimo turno; la Unahotels però è decisamente più tranquilla se si parla di salvezza, e soprattutto solo il fatto di trovarsi a lottare per i playoff, obiettivo che manca da tempo alla società, contribuisce a rendere positiva una stagione coronata anche dal percorso europeo. Non resta dunque che aspettare quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Trieste, noi intanto ne possiamo anticipare la palla a due provando a riflettere su alcuni dei temi principali che emergeranno dalla serata di Casalecchio di Reno.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Trieste non è una di quelle che saranno disponibili sui canali della nostra televisione, per la 26^ giornata di Serie A1: l’appuntamento dunque è solo per gli abbonati alla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega e dunque trasmette tutte le gare del campionato in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it sarà possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Sarà molto interessante assistere a questa diretta di Reggio Emilia Trieste. Della Unahotels dobbiamo ovviamente riferire che mercoledì ha nettamente battuto i Bakken Bears e, ribaltando il -2 dell’andata, ha conquistato la finale di Europe Cup. Certo stiamo parlando di una competizione “minore”, la quarta nel panorama del basket continentale, ma per Reggio Emilia si tratta, oltre che della possibilità concreta di sollevare un trofeo, di un traguardo anche simbolico visto che otto anni fa era stato Max Menetti a vincere la EuroChallenge, inaugurando un ciclo fantastico che aveva poi portato in dote due finali scudetto consecutive.

Che la storia possa ripetersi oggi non è così scontato visto che la concorrenza sembra essere nettamente superiore, ma Reggio Emilia intanto vuole continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo. Oggi affronta una Trieste che era andata a Pesaro a giocare la Final Eight di Coppa Italia, segno ovviamente di un grande girone di andata in Serie A1; ad un certo punto l’Allianz si è anche trovata al quarto posto in classifica, ma poi le prestazioni sono calate e i risultati hanno iniziato a latitare. Adesso davvero Franco Ciani deve stare attento al possibile rientro della Fortitudo Bologna, che intanto ha ulteriormente ridotto le distanze e dunque ci crede; staremo a vedere, vincere oggi per Trieste potrebbe significare fare il passo decisivo ma perdere potrebbe avere brutte conseguenze…











