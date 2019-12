Diretta Reggio Emilia Trieste/ Streaming video tv: voglia di riscatto (basket A1)

Reggio Emilia Trieste si gioca alle ore 17:30 di domenica 15 dicembre, in diretta dal PalaBigi: si tratta di una partita valida per la 13^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. La Grissin Bon va alla ricerca della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, arriva dalla sconfitta di Treviso che l’ha fatta leggermente frenare nel suo percorso ma tutto sommato Maurizio Buscaglia ha tutte le possibilità di centrare l’obiettivo, con 10 punti in classifica e al momento solo una gara da recuperare sulla concorrenza, che è comunque folta. L’Alma invece ha problemi più complessi: perdendo al Palazzo dello Sport contro Roma è rimasta a quota 3 vittorie in questo campionato nel quale non riesce a decollare, entra nel turno con gli stessi punti di Pistoia e, considerando che Pesaro dovrebbe essere una delle retrocesse, in questo momento si gioca con la OriOra la permanenza in A1. Per questo motivo nella diretta di Reggio Emilia Trieste ci aspettiamo di vedere una squadra ospite agguerrita e che cerchi la vittoria ad ogni costo; aspettiamo dunque la palla a due della partita, nel frattempo possiamo valutare quali siano i temi principali legati alla sfida del PalaBigi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Trieste non è una di quelle che sono trasmesse dalla televisione italiana per questo turno di campionato: dunque l’appuntamento rimane quello classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le sfide della Serie A1 di basket. L’evento sarà visibile in diretta streaming video, ricordando che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche di squadre e giocatori in tempo reale e il tabellino play-by-play della partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Reggio Emilia Trieste la Grissin Bon ritrova il suo pubblico, e potrebbe essere un fattore importante: la squadra di Buscaglia sa di dover vincere questa partita, per almeno tre motivi. Il primo è che appunto gioca in casa, il secondo è che l’avversaria si trova in zona retrocessione e il terzo è il modo in cui è arrivato il ko di Treviso, dopo un primo tempo dominato. C’è tanta voglia di riscatto in casa emiliana, così anche per una Trieste che lo scorso anno era stata la rivelazione del campionato di Serie A1 raggiungendo il settimo posto in regular season nonostante i problemi economici, ma che adesso ha imparato la dura lezione di come sia difficile ripetersi. Ci attende un pomeriggio particolarmente teso da entrambe le parti, potrebbe venirne fuori una sfida a basso punteggio e percentuali ma non resta che aspettare che le due squadre calchino il parquet del PalaBigi per scoprirlo…



