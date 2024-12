DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: UNAHOTELS LANCIATA!

Ci lanciamo verso la diretta Reggio Emilia Varese che prende il via alle ore 19:00 di domenica 22 dicembre, per la 12^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: una classica tra due squadre che hanno rendimenti opposti in campionato, otto vittorie e tre sconfitte per la Unahotels mentre la Openjobmetis ha tre successi e otto ko, dunque stiamo parlando di un match che, considerato anche il fattore campo, appare scontato anche perché in questo momento Reggio Emilia sta volando, lo ha dimostrato vincendo sul parquet di Sassari e, anche per il passo lento di alcune delle big, può davvero sognare di combattere concretamente per vincere la regular season.

Video Reggiana Falco Szombathely (79-88)/ Sintesi e highlights: 22 per Winston e Perl! (18 dicembre 2024)

Per Varese la stagione è una lenta scalata verso la salvezza, lenta e complicatissima: la squadra non gira ma ogni tanto ha dei guizzi francamente inaspettati e così, dopo aver battuto la Virtus Bologna, la Openjobmetis ha incredibilmente fermato Milano, prendendosi la terza vittoria in campionato che vale come oro colato, perché come detto la strada sarà lunghissima e la crisi potrebbe tornare, intanto si raccoglie quanto possibile nella speranza che prima o poi la squadra possa realmente sbloccarsi. Magari nella diretta Reggio Emilia Varese, che tra qualche ora ci farà compagnia sul parquet del PalaBigi…

Diretta/ Reggio Emilia Falco (risultato finale 79-88): il Szombathely vince in rimonta! (18 dicembre 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Reggio Emilia Varese bisogna dire che ci sarà un’unica opzione per assistere alla partita della 12^ giornata: il match infatti, come del resto tutti gli altri del campionato di Serie A1, sarà proposto dalla piattaforma DAZN che è raggiungibile in abbonamento, e che permette una visione con la tradizionale diretta Reggio Emilia Varese streaming video, vale a dire utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure servendosi di una smart tv dotata di connessione a internet così come di altri apparecchi compatibili.

DIRETTA/ Varese Milano (risultato finale 94-92): Johnson assoluto MVP! (15 dicembre 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: LOMBARDI SEMPRE IN BILICO

Per la diretta Reggio Emilia Varese bisogna dire che la Unahotels sta facendo qualcosa di ottimo, vale a dire riuscire a confermare le cose che aveva mostrato nella passata stagione, quando si era qualificata ai playoff e ancor prima aveva raggiunto la semifinale di Coppa Italia, sfiorando anche la finale. Non siamo ancora ai livelli del grande ciclo di Max Menetti, ma è innegabile che Reggio Emilia abbia finalmente trovato la sua continuità e il dato è ancor più importante se si pensa agli adii estivi, su tutti quello di Langston Galloway, a riprova di come la società abbia lavorato bene e con qualità anche in sede di mercato.

Questo non è stato fatto a Varese, e infatti sono già arrivati tagli e rescissioni; sotto le Prealpi si continua a soffrire, nella vittoria contro Milano era assente la curva che ha deciso di scioperare dopo la dura contestazione a Luis Scola, il quale da par suo ha risposto affermando come la competitività in campo sia uno degli obiettivi principali. La situazione è ancora delicata e i risultati in campo lo rispecchiano, ma aver vinto contro l’Olimpia ha intanto dato una straordinaria boccata di ossigeno in classifica e fatto pensare che Varese possa realmente salvarsi, certo ora bisogna confermarsi senza contare che una società del genere dovrebbe mettere nel mirino almeno i playoff.