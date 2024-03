DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE/ Video streaming tv: la Openjobmetis vuole la salvezza! (17 marzo 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: SALVEZZA POSSIBILE?

La diretta di Reggio Emilia Varese potrebbe dirci qualcosa in più sulle possibilità di salvezza della Openjobmetis. La squadra lombarda infatti arriva da due vittorie di fondamentale importanza, con in mezzo la netta sconfitta nel derby di Milano: i successi su Pesaro (prima delle due settimane di sosta) e Brindisi potrebbero realmente essere determinanti, questo naturalmente lo scopriremo più avanti ma intanto Varese, battendo due rivali dirette per la salvezza, non solo ha messo in cascina 4 punti con cui ha staccato il gruppo ma ha anche ottenuto il vantaggio nella doppia sfida, sia contro la Vuelle (2-0) che contro la Happy Casa, girando la differenza canestri.

DIRETTA/ Varese Brindisi (risultato finale 81-73): Besson scrive 19, vince la Openjobmetis! (10 marzo 2024)

Una gara in più di margine dunque per la Openjobmetis, che ora sa bene di dover migliorare il proprio passo anche nelle partite fuori casa: qui Varese ha vinto solo tre volte, qualche blitz in più sarebbe davvero utile per evitare di soffrire anche perché, come abbiamo già detto, la società lombarda vorrebbe provare a correre per i playoff che devono essere considerati un obiettivo da provare da perseguire sempre e comunque. Per questo motivo la diretta di Reggio Emilia Varese si prospetta molto interessante, scopriremo tra poco come andranno le cose sul parquet del PalaBigi… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Treviso Reggio Emilia (risultato finale 71-63): veneti ok in rimonta! (basket, oggi 9 marzo 2024)

REGGIO EMILIA VARESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Varese non sarà una delle tre che per questa 23^ giornata del torneo sono fornite dai canali della nostra televisione, e di conseguenza non avrà una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta Milano Varese/ Streaming video tv: Openjobmetis senza Hanlan! (basket A1, 3 marzo 2024)

REGGIO EMILIA VARESE: TRA SALVEZZA E PLAYOFF!

Reggio Emilia Varese, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Gabriele Bettini e Matteo Lucotti, si gioca alle ore 16:30 di domenica 17 marzo: siamo nella 23^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, ed è una sfida interessante che possiamo dire sia a metà tra la corsa ai playoff e la salvezza. Reggio Emilia arriva dalla sconfitta di Treviso: ha sprecato un grande vantaggio e una bella occasione per fare un passo avanti verso la post season, ma comunque la Unahotels sta disputando un buon campionato che è stato anche nobilitato dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia.

Varese invece ha vinto una partita fondamentale contro Brindisi: un successo che ha portato il vantaggio a tre partite su Pesaro, che in realtà sono quattro visto il 2-0 nella doppia sfida diretta, ma la Openjobmetis deve ancora mettersi al sicuro e soprattutto non può non pensare alla corsa ai playoff, traguardo però per il quale i margini di errore sono ridotti al minimo. Scopriremo tra poco cosa succederà nella diretta di Reggio Emilia Varese, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte di campo per questa partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Sarà molto intrigante assistere alla diretta di Reggio Emilia Varese: possiamo parlare di due squadre che sono partite con l’idea di fare un campionato simile, ovvero provare a salvarsi senza affanni e dare l’assalto ai playoff. Le cose stanno andando decisamente meglio alla Unahotels, che come detto ha anche giocato la Coppa Italia e si è tolta lo sfizio di eliminare la Virtus Bologna, sprecando però una grande chance contro Napoli con cui ha di fatto condotto per quasi 40 minuti; adesso inizia la volata finale per confermare la post season, e ogni singola partita sarà molto importante.

Varese, battendo Brindisi e prima ancora Pesaro, ha forse messo al sicuro il discorso permanenza in Serie A1; a dire il vero tante cose possono ancora succedere ma intanto si è trattato di due affermazioni fondamentali contro rivali dirette che sono state lasciate indietro, adesso però la Openjobmetis deve iniziare a correre anche in trasferta dove fa decisamente più fatica, battere una squadra da playoff come Reggio Emilia potrebbe significare molto anche per tenere vivo il sogno post season e dunque concentriamoci davvero su quello che succederà tra poche ore al PalaBigi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA