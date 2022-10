DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE/ Video streaming tv: una statistica importante

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: LA STATISTICA

Nella diretta di Reggio Emilia Varese c’è sicuramente una statistica che va presa in considerazione, ed è quella che riguarda i punti segnati e subiti. Al PalaBigi arriva una Openjobmetis che ha il terzo miglior attacco di Serie A1: Varese segna 87,0 punti per gara ed è alle spalle delle sole Venezia e Pesaro, con la Vuelle che non arriva nemmeno a un punto in più di media. Per contro, la Unahotels di punti ne ha al momento messi 68,0: il fatto che non raggiunga i 70 diventa un problema per coach Max Menetti, e infatti soltanto Treviso è riuscita a fare peggio in questo avvio di campionato.

Tra l’altro, va notato che Reggio Emilia aveva infilato 78 punti proprio al PalaVerde: questo significa che nelle altre due gare ha viaggiato a 63,0 di media, inevitabili le due sconfitte che sono maturate. Tuttavia, Reggio Emilia ha anche la miglior difesa della Serie A1: ha incassato 64,7 punti per gara, Varese è quattordicesima con 87,7 e infatti, nonostante un attacco che sta producendo parecchio, ha vinto solo uno dei due match che ha finora disputato. Sarà dunque una partita che dovremo osservare con attenzione da questo punto di vista, potrebbero venir fuori aspetti decisamente intriganti dalla serata del PalaBigi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Varese sarà disponibile su Eurosport 2: è questo infatti uno dei match garantiti dalla televisione satellitare – al numero 211 del decoder – e sarà ovviamente riservato a tutti gli abbonati. Oltre alla soluzione di Eurosport Player, sempre in abbonamento, si potrà seguire la partita anche attraverso il portale Eleven Sports, che da questa stagione fornisce l’intera programmazione della Serie A1 di basket: naturalmente si tratterà di una visione in diretta streaming video, con la possibilità di diventare clienti o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

IN DUE PER IL RISCATTO!

Reggio Emilia Varese si gioca in diretta al PalaBigi, alle ore 19:00 di sabato 22 ottobre: è la partita che apre il programma della 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una sfida classica, tra due squadre il cui cammino è stato finora identico: entrambe infatti hanno vinto alla prima giornata per poi perdere le altre due sfide. La Unahotels, impegnata anche in Champions League, è caduta la scorsa settimana a Napoli, manifestando ancora qualche difficoltà di troppo nel trovare soluzioni offensive di un certo peso, e deve lavorare su questo punto.

Varese invece ha il problema della gestione: anche contro Trento, in una partita casalinga, ha gettato alle ortiche un vantaggio che sembrava definitivo e ha finito per perdere all’overtime. Vedremo allora quale delle due squadre saprà trovare il riscatto nella diretta di Reggio Emilia Varese; mentre aspettiamo la palla a due della partita possiamo fare qualche rapida e ulteriore considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaBigi, con la quale si torna finalmente a parlare di campionato di Serie A1.

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Quasi pronti a vivere la diretta di Reggio Emilia Varese, possiamo allora dire che questa partita si prospetta particolarmente interessante. I temi riguardano anche i due allenatori: alla Unahotels è tornato Max Menetti, ed è inevitabile che anche indirettamente l’operato del coach sia paragonato al grande ciclo che aveva aperto nella sua prima avventura con la Reggiana, quella che aveva portato in bacheca EuroChallenge e Supercoppa e portato la squadra a giocare due finali scudetto. Non si vive di ricordi e il contesto è del tutto differente, ma Reggio Emilia sa di poter tornare a quei giorni: si tratta solo di lavorare sodo e provare a ricostruire.

Se parliamo di gloria passata, Varese deve essere ovviamente schierata in prima linea nonostante gli ormai 23 anni dall’ultimo scudetto; la Openjobmetis dà la sensazione di aver costruito un roster interessante e più competitivo rispetto a quello della passata stagione, ma le due sconfitte con rimonta subita (anche a Brescia) ci dicono che Matt Brase deve ancora capire come gestire i momenti della partita e i vantaggi nel punteggio, studiando piani alternativi a un gioco offensivo che comunque, in termini generali, sta pagando dividendi. Una delle due squadre affonderà ancor più in classifica questa sera, non ci resta che metterci comodi e aspettare la palla a due di Reggio Emilia Varese…











