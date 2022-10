Diretta Varese Trento/ Streaming video tv: caccia al secondo successo! (basket A1)

DIRETTA VARESE TRENTO: PARTITA ORMAI CLASSICA!

Varese Trento, che verrà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Marco Catani, va in scena alle ore 17:35 di domenica 16 ottobre presso la Enerxenia Arena: nella 3^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 vivremo una sfida ormai classica, è infatti la nona stagione consecutiva in cui queste due squadre si affrontano a questo livello e cioè da quando la Dolomiti Energia ha ottenuto la sua storica promozione. In questo momento entrambe hanno 2 punti: la Openjobmetis ha aperto con la vittoria interna su Sassari, poi ha scialacquato un vantaggio costante per 30 minuti sul parquet di Brescia e si è fatta rimontare perdendo.

Per Trento invece il ribaltone subito è arrivato all’esordio, in maniera incredibile contro Tortona; il riscatto per l’Aquila è passato dalla vittoria casalinga su Treviso, dunque adesso entrambi i club vanno alla ricerca di un secondo successo che possa farli crescere idealmente dal punto di vista mentale e della fiducia. Non ci resta che aspettare di scoprire quello che succederà nella diretta di Varese Trento; in attesa della palla a due alla Enerxenia Arena, possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa bella partita di Serie A1.

DIRETTA VARESE TRENTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Trento verrà trasmessa su DMAX, pertanto sarà questo l’appuntamento in chiaro sul digitale terrestre per la 3^ giornata di Serie A1. Inoltre, per tutti gli appassionati resta valida la novità della stagione che riguarda Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, sarà dunque una visione in diretta streaming video e per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento oppure, in alternativa, acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni come il boxscore aggiornato in tempo reale e il tabellino play-by-play.

DIRETTA VARESE TRENTO SITUAZIONE E CONTESTO

Per quanto riguarda la diretta di Varese Trento, dobbiamo anche citare il fatto che in settimana la Dolomiti Energia ha fatto il suo esordio in Eurocup: le cose non sono andate bene perché è arrivata una sconfitta interna contro il Promitheas, nella passata stagione Trento aveva salutato la competizione internazionale vincendo una sola partita e oggi punta naturalmente a fare meglio, anche se forse la priorità della società rimane quella di provare a riprendersi quei playoff che per la prima volta in otto anni sono sfuggiti di mano. Dunque una Trento che deve ritrovare certezze, e che può farsi forte della bella firma di Drew Crawford che in Italia ha anche dominato, ma che ora ha un anno in più e andrà valutato nel lungo periodo.

Varese, anche perdendo al PalaLeonessa, ha comunque mostrato di poter essere una squadra intrigante e capace di segnare tanto; quintetto tutto nuovo di fatto, ancora una volta sotto le Prealpi si è deciso per la rivoluzione integrale e anche dal punto di vista dell’allenatore, perché è arrivato un Matt Brase tutto da scoprire in ambito FIBA e come head coach. Anche qui l’obiettivo è quello dei playoff, magari “mascherato” con propositi di salvezza; si vedrà, le ultime stagioni della Openjobmetis sono sempre state particolarmente ondivaghe e al momento un bilancio reale non si può tracciare, certo andare a vincere contro Trento sarebbe un bel modo per continuare la stagione che dovrà essere del riscatto.











