DIRETTA VENEZIA TRENTO/ Video streaming tv: il rientro di Prentiss Hubb (basket A1, 27 gennaio 2024)

DIRETTA VENEZIA TRENTO: IL RIENTRO

Nella diretta di Venezia Trento è importante dire che la Dolomiti Energia ha ritrovato lo scorso sabato il suo playmaker: Prentiss Hubb è infatti tornato a giocare nella dolorosa sconfitta interna contro Brescia, un’ottima notizia che ha confermato le indiscrezioni che su di lui aleggiavano nei giorni precedenti. Hubb è rimasto sul parquet della Il T Quotidiano Arena per 19 minuti: 2 punti e 4 assist con 1/10 al tiro per -4 di valutazione, cifre che stridono con quelle stagionali che parlano di 13,2 punti e 6,0 assist con il 39,7% dalla lunga distanza, ma bisogna ricordare che Hubb non giocava dal 27 dicembre quando si era infortunato in Eurocup, contro Lietkabelis.

Non è un caso forse che senza di lui Trento abbia sempre perso: proprio con la sua assenza è coinciso l’inizio della serie negativa che la Dolomiti Energia ha ancora aperta, il che ci dice molto bene quale sia l’importanza del playmaker nel roster di Paolo Galbiati. Come detto anche sabato con lui in campo Trento ha perso, ma giocava contro la capolista Brescia e soprattutto Hubb non poteva essere al top della condizione; la speranza è che già questa sera al Taliercio il numero 3 dell’Aquila possa tornare in una forma fisica accettabile, così da aiutare la sua squadra a uscire dalla crisi e riprendere la sua marcia verso i playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trento non sarà una delle partite che, per questa 18^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

AQUILA IN CRISI!

Venezia Trento sarà in diretta dal Taliercio di Mestre, alle ore 19:30 di sabato 27 gennaio: con questo intrigante anticipo prende il via la 18^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Sfida interessante perché richiama alla mente la finale scudetto che nel 2017 era stata sorprendente e aveva consegnato il titolo alla Reyer; sfida delicata perché entrambe le squadre arrivano da sconfitte ma vivono momenti diversi, perché Venezia pur caduta a Tortona è seconda in classifica – si è staccata da Brescia – e dunque prosegue la sua marcia verso la vittoria della regular season, mentre Trento è in crisi.

La Dolomiti Energia non sa più vincere: quattro sconfitte consecutive e un pesante ko interno contro la Germani hanno portato la squadra di Paolo Galbiati al settimo posto, agganciata da Pistoia e adesso con il rischio di non giocare i playoff. Sarà chiaramente anche il duello tra le due squadre che sono impegnate in Eurocup; vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Venezia Trento, aspettando la palla a due al Taliercio possiamo fare qualche altra rapida incursione nei temi principali del match di Serie A1.

DIRETTA VENEZIA TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettiamo con trepidazione la diretta di Venezia Trento, perché comunque stiamo parlando di due squadre tra le principali protagoniste del nostro campionato e che, infatti, da qualche anno giocano anche in Eurocup e vanno a caccia del vero salto di qualità anche sul piano internazionale. Nel corso delle ultime stagioni Venezia ha forse avuto qualcosa in più, come del resto possono dimostrare i due scudetti vinti; Trento però ha dimostrato di saper essere davvero costante con le sue continue partecipazioni ai playoff, e adesso finalmente ha trovato ritmo anche in Eurocup potendo lottare concretamente per gli ottavi di finale.

Quest’anno la diretta di Venezia Trento potrebbe anche tornare a farci compagnia nella post season, anche se questo ovviamente andrà valutato; nel frattempo ci accontentiamo di scoprire quale delle due squadre si rimetterà in marcia con una vittoria, ma di certo l’Aquila rischia la quinta sconfitta consecutiva e dunque di peggiorare ancor più il suo passo, che si è improvvisamente arenato. Ci sarà poi eventualmente tutto il tempo per recuperare ma Galbiati vuole risposte a cominciare da stare, anche solo sul piano della reazione emotiva perché perdere al Taliercio è un tema che può riguardare tutte le rivali di Venezia.











