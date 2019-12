Diretta Reggio Emilia Venezia/ Streaming video tv: Reyer in crisi (basket A1)

Reggio Emilia Venezia, in diretta dal PalaBigi, si gioca alle ore 18:30 di domenica 22 dicembre e rientra nel programma della 14^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2019-2020. C’è una bella occasione in particolare per la Grissin Bon, che sta provando a entrare nel tabellone della Final Eight di Coppa Italia: un’altra partita casalinga dopo la rimonta vincente su Trieste, una vittoria che ha dato grande fiducia alla squadra di Maurizio Buscaglia e le ha fatto capire, sia pure con tante cose da sistemare, che quest’anno sarà possibile lottare per quel posto nei playoff mancato nelle ultime stagioni. La situazione della Reyer rimane molto delicata: domenica i campioni d’Italia hanno giocato una partita di livello e intensità contro Milano e avrebbero potuto vincerla, ma sono incappati nella tripla di Vlado Micov a fil di sirena. Un episodio sicuramente sfortunato che però ha scoperchiato le grandi difficoltà che gli orogranata stanno attraversando nel girone di andata del campionato. Urge immediatamente tornare a salire la corrente, ma il problema è che fino a questo momento la Reyer non ha mai vinto fuori casa. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Venezia, nel frattempo possiamo analizzare alcuni dei temi portanti di questa partita.

Sembra incredibile dirlo avendo assistito alle ultime stagioni, eppure a poche ore da Reggio Emilia Venezia è la squadra di casa ad essere davanti in classifica: siccome ci avviamo alla conclusione del girone di andata, questo non può certamente essere un caso dovuto al calendario o a un approccio negativo alla stagione. La verità è che la Reyer sta disputando una stagione assolutamente ondivaga: in Eurocup, perse le prime due partite, ha dominato qualificandosi in anticipo alla Top 16 ma in Serie A1 non è mai riuscita a trovare il giusto ritmo, come detto ha sempre perso in trasferta e adesso deve stare attenta, perché qualche risultato negativo in arrivo da altri campi potrebbe addirittura portare ad avvicinarsi sensibilmente la zona retrocessione. Al momento attuale, quando mancano quattro giornate per chiudere il girone di andata, i campioni d’Italia devono recuperare due partite per entrare nella Final Eight: operazione complessa perché c’è grande equilibrio in questo torneo, rischia dunque di sfumare subito uno degli obiettivi stagionali e Walter De Raffaele sa di doversi rimboccare le maniche per tornare a vincere, a cominciare ovviamente da questa sera.



