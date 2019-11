Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video tv: derby al PalaBigi

Reggio Emilia Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Christian Borgo e Mauro Belfiore, è il derby emiliano che si gioca al PalaBigi alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 novembre 2019, per la settima giornata del campionato di Serie A di basket. Partita naturalmente molto interessante, e non tanto per la rivalità. Reggio Emilia Virtus Bologna infatti in questo momento ci interessa soprattutto per le stringenti esigenze della classifica, che sorride ad entrambe le formazioni emiliane. I padroni di casa di Reggio Emilia, vincendo a Pesaro, hanno ottenuto la quarta affermazione consecutiva con cui la Grissin Bon si è decisamente inserita nei quartieri alti della classifica. D’altro canto la Virtus Bologna è la capolista ancora a punteggio pieno dopo sei giornate: i bolognesi hanno fatto festa anche a Brescia e adesso sperano di consolidare ancora di più il primato facendo il colpo anche nel derby.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Virtus Bologna, che è la partita trasmessa su Eurosport 2 (canale visibile su Sky e DAZN) per questa settima giornata di campionato; inoltre resta l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Potrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna si può dunque presentare con gli eccellenti numeri di entrambe le squadre: quattro vittorie consecutive in campionato per la Grissin Bon, grazie alle quali Reggio Emilia ha spazzato via le due sconfitte iniziali, rilanciando in modo notevole le proprie ambizioni; addirittura sei su sei per la Segafredo, che naturalmente non vorrà fermarsi proprio al PalaBigi adesso. Per Reggio Emilia naturalmente il derby servirà a capire fino a che punto potrà spingere le proprie ambizioni nel campionato 2019-2020, magari riproponendosi tra le protagoniste ai massimi livelli come spesso è successo in anni recenti. La Virtus Bologna invece vuole tornare al centro del panorama del basket italiano: il cammino naturalmente è ancora molto lungo, ma gli uomini di coach Sasha Djordjevic non potevano cominciarlo in modo migliore. Le rivali sono già tutte avvisate…



