Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video tv: derby, Supercoppa (Basket)

Reggio Emilia Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Mark Bartoli e Giulio Pepponi, si giocherà alle ore 18.00 di questa sera, domenica 13 settembre, presso la Unipol Arena di Bologna – anche se in casa è Reggio Emilia – per la sesta e ultima giornata del girone B della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Presentare i motivi d’interesse della diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna è facile: il derby odierno infatti metterà in palio un posto nella Final Four di questa Supercoppa Italiana allargata a tutte le squadre del massimo campionato. La Unahotels Reggio Emilia infatti è rimasta in corsa vincendo giovedì sera dopo un tempo supplementare contro la Fortitudo, di conseguenza alla Virtus Segafredo Bologna non è bastata la vittoria ottenuta contro Cremona la sera prima per chiudere definitivamente in conti. Gli uomini di coach Sasha Djordjevic partono da una vittoria in più e dal +4 nella partita d’andata, ma Reggio Emilia potrebbe ancora fare il ribaltone, nel caso in cui vincesse riuscendo anche a rovesciare la differenza punti del derby emiliano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo, la diretta tv di Reggio Emilia Virtus Bologna non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna avrà dunque il fascino delle sfide secche che mettono in palio un obiettivo concreto, anche se siamo ancora nella prima metà di settembre, in Supercoppa Italiana e dopo i lunghi mesi di forzata inattività causati dal Coronavirus. Certamente la Virtus Bologna ha dimostrato di essere una ottima squadra, alla quale però manca ancora qualcosa per essere ad esempio al livello della Olimpia Milano, che ha invece dominato il suo girone. Ecco perché Djordjevic sarà costretto a giocarsi tutto in questa ultima partita contro Reggio Emilia, la quale dal canto suo ha la forza di chi non ha niente di perdere. Una sconfitta sarebbe nell’ordine delle cose, una imprevista qualificazione alla Final Four avrebbe invece il sapore della impresa per la Reggiana, che però potrebbe pagare le fatiche di giovedì sera, quando la vittoria contro la Fortitudo è arrivata con una tripla di Kyzlink (47 punti in due con Taylor) allo scadere del supplementare. La Virtus dovrebbe essere più fresca: un vantaggio che in questa fase della stagione si annuncia ancora più prezioso del solito.

