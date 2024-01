Diretta/ Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato 35-29) streaming video tv: Unahotels avanti (7 gennaio 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 35-29): INTERVALLO

Reggio Emilia Virtus Bologna 35-29: risultato che possiamo definire a sorpresa al PalaBigi, anche se siamo solo all’intervallo lungo. Comanda per il momento la Unahotels, che ha saputo tenere botta in un primo quarto sempre equilibrato (17-16) e poi allungare nel secondo periodo, che si è aperto con le mani un po’ fredde da parte di entrambe le squadre. Una Reggio Emilia guidata da Kevin Hervey, autore di 13 punti e 6 rimbalzi con 5/10 al tiro; Langston Galloway invece è per il momento silente, nel senso che ha 0/4 da 2 punti ma anche 2/3 dalla lunga distanza, per 7 punti che sono comunque stati molto utili alla sua squadra come i 6 di Briante Weber.

Dal lato Virtus Bologna troviamo i 9 punti di Iffe Lundberg, il clutch player di Eurolega; poi 7 per Isaia Cordinier, bene a rimbalzo Bryant Dunston ma con polveri bagnate in termini di tiro (infatti ha 0 punti con 3 tentativi), i nuovi acquisti Ante Zizic e Rihard Lomasz, che finalmente vediamo, non stanno ancora producendo ma naturalmente Luca Banchi sapeva molto bene di dover aspettare. Noi invece aspettiamo che si giochi il secondo tempo nella diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna, perché la partita del PalaBigi potrebbe diventare ancora più bella… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Virtus Bologna non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Tutto è pronto per la diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna, per la V Nera questo è un periodo talmente intenso che a un nuovo acquisto può capitare di debuttare ancora prima di essere presentato. È successo ad Ante Zizic, che ha fatto il suo esordio in maglia Virtus Bologna nel successo sul Bayern Monaco e il giorno successivo ha parlato con la stampa: “È stato fantastico, non potevo chiedere di meglio per la mia prima partita. Sono rimasto molto colpito, i tifosi sono stati fantastici, quando hai questo tipo di tifosi è come avere 6 giocatori in campo, che ti incitano e ti danno tanta energia”. Potrebbe esserci competizione ora tra i lunghi della Virtus, ma Zizic si dice sicuro che “sono tutti ragazzi dalle caratteristiche uniche, con tanto talento ed esperienza.

Abbiamo tutti qualcosa di diverso che possiamo dare alla squadra”. Ecco poi quello che il nuovo acquisto si aspetta dalla sua esperienza a Bologna: “Non conosco molto bene la città perché mi sono sempre fermato per poche ore per giocare, ma conosco molto bene la Virtus, un club storico dal quale sono passati grandi nomi. Sono davvero felice di giocare in questa squadra e del supporto dei nostri tifosi”. Adesso ecco pure il campionato, con un derby: via alla diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: UN BEL DERBY!

Reggio Emilia Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Lo Guzzo, Paglialunga e Bettini, sarà una delle partite più attese della quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata. Infatti questa sera, domenica 7 gennaio 2024, con palla a due alle ore 19.00 naturalmente presso il PalaBigi di Reggio Emilia, ci potremo godere questo sempre affascinante derby emiliano, ulteriormente nobilitato dal fatto che la diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna definirà anche le sorti di entrambe le formazioni verso la Final Eight di Coppa Italia.

Per la Unahotels Reggio Emilia la buona notizia è che con 16 punti, grazie alla certezza di buoni incroci negli scontri diretti, la qualificazione è già matematica; tuttavia, va ancora definito il piazzamento, che naturalmente potrebbe migliorare con un prestigioso successo contro i cugini (che comunque farebbe piacere a prescindere). Dall’altra parte, la Virtus Segafredo Bologna con i suoi 20 punti è naturalmente ampiamente dentro, ma potrebbe ancora raggiungere il secondo posto e soprattutto la vittoria servirebbe sulla strada verso un piazzamento ancora più importante, cioè quello a fine campionato nella griglia playoff. Non serve aggiungere altro: che cosa ci dirà la diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna?

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna, adesso possiamo approfondire l’analisi della situazione delle due squadre. Per la Unahotels Reggio Emilia la qualificazione in Coppa Italia è già un ottimo traguardo, garantito nonostante il brutto scivolone di settimana scorsa a Varese, dal quale tuttavia sarebbe meglio riscattarsi al più presto. Vincere il derby contro la Virtus confermerebbe l’ottimo rendimento casalingo della Unahotels in questa stagione e sarebbe anche una grande spinta psicologica, perché non accade tutti i giorni di battere una corazzata di Eurolega.

Già, l’Eurolega: bisogna naturalmente tenere in considerazione il fatto che per la Virtus Segafredo Bologna questo è un periodo particolarmente denso di impegni, perché in Europa fioccano i doppi turni. Serviranno quindi classe e personalità ancora prima della forza fisica, che potrebbe vedere favorita la più fresca Reggiana: dieci vittorie e quattro sconfitte sono un buon bilancio, anche se il 4-3 fuori casa ci dice che spesso le trasferte di campionato hanno riservato insidie per gli uomini di coach Luca Banchi. Questa però è la “meno trasferta” di tutte, chissà se anche questo fattore inciderà sulla diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna…











