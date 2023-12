DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: Nico Mannion in copertina (basket A1, 29 dicembre 2023)

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: IL NUOVO ARRIVATO

Nell’approcciare la diretta di Varese Reggio Emilia non possiamo che citare l’esordio casalingo di Nico Mannion, con il pubblico della Itelyum Arena pronto ad acclamarlo: Varese a dire il vero aveva altri piani, che sarebbero stati quelli di riportare in biancorosso Colbey Ross, MVP dell’ultima Serie A1, o magari Markel Brown, ma i due hanno scelto altre squadre del nostro campionato (rispettivamente Tortona e Napoli) e Mannion era comunque un affare che la Openjobmetis stava già provando a piazzare, con Luis Scola che, sfruttando il suo glorioso passato al Baskonia, ha convinto prima la società basca e poi il giocatore, che inizialmente avrebbe preferito restare in Eurolega (ma su di lui c’era solo Villeurbanne).

L’esordio di Mannion è arrivato a Pesaro: in una partita in cui la Openjobmetis ha inseguito dall’inizio, l’ex Virtus Bologna ha cambiato marcia nel finale regalando alla sua squadra 26 punti e 4/6 dall’arco (sia pure con 8 palle perse), una vittoria che mancava da una vita e un colpo esterno di fondamentale importanza, innanzitutto per la classifica ma anche per riprendere fiducia in vista di una stagione che sarà lunga e complessa. Insomma: se il buongiorno si vede dal mattino, a Varese il resto della giornata potrebbe essere scintillante… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Reggio Emilia sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque è un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il numero 211 del loro decoder. Va inoltre ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SFIDA DELICATA!

Varese Reggio Emilia è in diretta dalla Itelyum Arena, alle ore 20:30 di venerdì 29 dicembre: si gioca per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, una penultima di andata molto delicata e importante per entrambe le squadre. Sicuramente per Varese, che è entrata in crisi: la Openjobmetis non ha mai avuto il passo giusto e rischia seriamente la retrocessione, ha già inserito tre nuovi giocatori e l’ultimo arrivato, Nico Mannion, è già stato determinante nella fondamentale vittoria di Pesaro, con la quale potrebbe iniziare forse una “nuova” stagione.

Per quanto riguarda Reggio Emilia invece la trasferta di questa sera è un ulteriore test per testare le possibilità di andare ai playoff: come già detto in più di un’occasione sarebbe un ottimo traguardo per una squadra che solo l’anno scorso era stata ad un passo dalla Serie A2, ma poi le cose sono andate in crescendo e la Unahotels sembra aver ridisegnato un progetto solido e concreto. Aspettando che la diretta di Varese Reggio Emilia prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che saranno portati in dote da questo interessante match alla Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Varese Reggio Emilia è ormai diventata un classico nel campionato di Serie A1, e come abbiamo già visto sembra che le carte in tavola siano state scambiate rispetto all’anno scorso: oggi è la Openjobmetis a faticare tantissimo, peccato che il progetto affidato a Matt Brase sia stato smantellato dopo la stagione frustrata dalla penalizzazione, soprattutto vedendo che giocatori come Markel Brown (accasatosi a Napoli, dopo Tariq Owens) e Colbey Ross (Tortona) abbiano sostanzialmente rifiutato di tornare a vestire la maglia biancorossa scegliendo altri progetti.

Per il momento non ha di questi problemi Reggio Emilia, che si gode la sua posizione di classifica: la corsa verso i playoff sarà lunga e complicata ma è già un bel risultato essere tornati competitivi per le prime otto posizioni della classifica, potendo anche permettersi di sognare la tappa intermedia della Final Eight di Coppa Italia. Attenzione perché la Unahotels potrebbe rappresentare una mina vagante per tutti qualora dovesse raggiungere la post season, e allora vedremo questa trasferta di Varese dalla quale chiaramente passa parte dell’obiettivo, tra qualche ora saremo finalmente in campo…











