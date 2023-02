Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video tv: scontata o…? (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: SFIDA SCONTATA?

Reggio Emilia Virtus Bologna sarà in diretta dal PalaBigi, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 12 febbraio: si gioca per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È un testa-coda, anche se virtualmente le V nere sarebbero seconde avendo perso la sfida diretta contro Milano: la Virtus Bologna comunque ha gli stessi punti dell’Olimpia, ha tenuto botta battendo Brescia alla Segafredo Arena e così continua la sua corsa verso l’obiettivo minimo, vale a dire quello di ottenere una delle due posizioni di testa al termine della regular season.

Reggio Emilia invece è il fanalino di coda, ancora in solitaria: sembra una squadra in ripresa e lo ha dimostrato anche a Pesaro – dove pure ha perso – resta però una classifica pessima ma con il conforto che la lotta per salvarsi coinvolga tante squadre che sono tutte vicine. Sarà dunque interessante scoprire se la diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna avrà un esito scontato o regalerà un risultato a sorpresa, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno dal PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Virtus Bologna non è una di quelle che per la 19^ giornata del campionato sono disponibili sui canali della nostra televisione; tuttavia possiamo ricordare che ogni singolo match di Serie A1 viene fornito dal portale Eleven Sports – anche on demand – che da qualche tempo fa parte dell’offerta di DAZN. Dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video (alla piattaforma DAZN bisogna essere abbonati), in più bisogna aggiungere che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario del campionato con tutti i suoi numeri statistici.

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna ci presenta una partita tra due squadre che hanno nove vittorie di differenza: la Segafredo sta viaggiando secondo quelli che erano i pronostici di inizio stagione, una corazzata che gioca con l’obiettivo scudetto e non si preoccupa troppo di qualche passo falso in regular season, essendo tra l’altro più concentrata sulla corsa ai playoff di Eurolega che, anche grazie agli ultimi risultati, è tornata ad avvicinare in maniera concreta potendo lanciare la rincorsa giusta tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Reggio Emilia l’anno scorso aveva raggiunto la post season, in questa stagione invece è inizialmente crollata arrivando anche all’esonero di Max Menetti; purtroppo le cose non sono troppo migliorate con l’arrivo di Dragan Sakota anche se bisogna dire che qualche vittoria anche di prestigio c’è stata, utilissima perché ha permesso alla Unahotels di non staccarsi dalle rivali per la salvezza e rimanere con poche partite di margine. Certo adesso bisogna aumentare i giri del motore, e questo significa provare assolutamente e al 100% a battere anche uno squadrone come la Virtus Bologna.











