Diretta Renate Albinoleffe/ Streaming video tv: padroni di casa favoriti (Serie C)

DIRETTA RENATE ALBINOLEFFE: BRIANZOLI LANCIATI!

La diretta di Renate Albinoleffe è uno degli appuntamenti presenti all’interno del palinsesto della ventisettesima giornata del campionato di Serie C – Girone A: andrà in scena mercoledì 16 febbraio a partire dalle 14.30. Uno scontro diretto in zona play-off, anche se tra le due compagini ci sono diversi punti di differenza. I padroni di casa, infatti, sono al terzo posto della classifica a quota 49, mentre gli ospiti si trovano al decimo a quota 28: da un lato l’obiettivo è dunque quello di puntare al secondo posto, mentre dall’altro è quello di non perdere posizioni per potere partecipare alla fase successiva della stagione.

Diretta/ Trento Renate (risultato finale 0-2) streaming video tv: Cicconi e Chakir

I nerazzurri, al di là della classifica, arrivano da favoriti alla sfida anche in virtù degli ultimi risultati: sono infatti reduci dalla vittoria contro il Trento. I blucelesti, al contrario, mancano il successo da addirittura undici turni. L’ultimo risultato è il pari contro la Triestina. Un bilancio disastroso, considerando anche le ambizioni della squadra. È per questa ragione che quest’oggi cercheranno di interrompere la striscia negativa.

DIRETTA/ Albinoleffe Triestina (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta!

DIRETTA RENATE ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Renate Albinoleffe non sarà trasmessa in televisione, in quanto l’emittente Sky Sport non ha inserito il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che in questa stagione ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile agli spettatori accedendo al sito ufficiale oppure al canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto.

Diretta/ Feralpisalò Albinoleffe (risultato finale 1-1): la gara termina in parità!

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ALBINOLEFFE

È il momento di andare a vedere come scenderanno in campo le due squadre con le probabili formazioni della diretta Renate Albinoleffe. Gli allenatori, dato il calendario fitto e gli impegni ravvicinati, probabilmente opteranno per il turnover. Qualche cambio nell’undici iniziale rispetto al turno del weekend ci sarà, anche perché, al di là di eventuali infortuni, hanno tutta la rosa a disposizione. I padroni di casa potrebbero tornare ad optare per il 4-3-1-2: Pizzignacco; Angihleri, Possenti, Silva, Ermacora; Cicconi, Ranieri, Gavioli; Piscopo; Chakir, Morachioli. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, dovrebbe tornare a vedersi il 3-5-2: Rossi; Milesi, Riva, Marchetti; Poletti, Galeandro, Nichetti, Giorgione, Tomaselli; Martignago, Manconi.

QUOTE RENATE ALBINOLEFFE

Le quote offerte dall’agenzia di scommesse di Renate Albinoleffe confermano che i padroni di casa sono favoriti, almeno sulla carta. La loro vittoria, con il segno 1, è infatti quotata a 1,70. Molto meno probabile un successo degli ospiti, che è quotato, con il segno 2, a 4,50. Il pari, con il segno X, è invece fissato a 3,70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA