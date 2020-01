Diretta Renate Giana Erminio/ Streaming video tv: scontro testa coda (Serie C)

Renate Giana Erminio, diretta dall’arbitro Nicola Donda, è la partita in programma oggi, mercoledì 22 gennaio, valida come recupero della 20^ giornata per il girone A della Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Si disputa dunque oggi il turno di campionato che era stato previsto appena prima di natale, ma che la Lega ha deciso di rinviare, dichiarando lo sciopero per tutto il campionato: l’agitazione teoricamente non è ancora terminata ma intanto è arrivato il momento di completare il calendario. Ecco dunque con la diretta tra Renate e Giana Erminio di oggi pomeriggio assistemmo a un big match da testa coda della classifica del girone A. Ricordiamo infatti bene che dopo 21 match disputati i nerazzurri vantano ben la terza piazza della graduatoria, specie dopo il successo rimediato ai danni dell’Alessandria solo pochi giorni fa. Al contrario dobbiamo scendere all’ultima piazza della classifica del gruppo per ritrovare i biancazzurri di Maspero, che pure solo pochi giorni fa hanno riassaporato la vittoria, battendo la Pianese per 2-1.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Renate Giana Erminio, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE GIANA ERMINIO

In vista della diretta tra Renate e Giana Erminio, recupero della 20^ giornata di Serie C, è facile immaginare che entrambi i tecnico opteranno per un turnover, anche leggero, per disegnare le probabili formazioni del match, tenuto conto che si è scesi in campo solo tre giorni fa. Ecco dunque che per la formazione nerazzurra Diana confermerà il classico 3-4-1-2 come modulo, dove però vedremo Satalino tra i pali e in avanti Possenti, Marchetti e Megli. Per la mediana vi sarà spazio per Pizzul e Guglielmotti sull’esterno e al centro per la coppia con Rada e Kabashi: sono maglie assegnati in avanti con Grbac Sorrentino e De Sena. Sarà invece il 4-4-2 il modulo di riferimento per Cesare Albè che per questo match della sua Giana punterà su Leoni tra i pali e in difesa sul quartetto con Solerio, Pirola teso e Madonna. In mediana troveranno spazio dal primo minuto Dalla Bona e Capano come Sosio, mentre in attacco si faranno avanti Perna (in doppietta nel precedente turno) e Manconi.



