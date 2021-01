Diretta Renate Grosseto/ Streaming video tv: lombardi per ripartire (Serie C)

DIRETTA RENATE GROSSETO: PER RIPRENDERSI LA VETTA!

Renate Grosseto, diretta dall’arbitro Mario Saia della sezione Aia di Palermo, si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 31 gennaio 2021, per aprire la seconda parte della ventunesima giornata del girone A della Serie C. Appuntamento dunque allo stadio Città di Meda per la diretta di Renate Grosseto, che metterà al centro dell’attenzione i padroni di casa brianzoli perché il Renate è chiamato a rialzarsi subito dopo la sconfitta di lunedì a Como, che è costata il sorpasso alla testa della classifica proprio da parte dei lariani.

Il Renate dunque deve rilanciarsi nella corsa verso il sogno della prima promozione in Serie B della sua storia, mentre il Grosseto arriva dalla bella vittoria contro il Piacenza che ha permesso ai toscani di salire a quota 28 punti, cioè in zona playoff. L’obiettivo dunque è quello di tornare con un bel risultato da questa difficile trasferta per consolidarsi nei playoff: il Grosseto ne sarà capace?

DIRETTA RENATE GROSSETO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Grosseto sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 254 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE GROSSETO

Leggiamo adesso le probabili formazioni di Renate Grosseto in base alle mosse dei due allenatori nella scorsa giornata. Eccovi dunque un 3-4-1-2 per il Renate con Merletti, Silva e Possenti nella difesa a tre davanti al portiere Gemello; Marano, Rada, Lakti e Anghileri nel quartetto di centrocampo ed infine il reparto offensivo, dove di recente abbiamo visto Kabashi trequartista in appoggio alle due punte Galuppini e Maistrello. Per gli ospiti del Grosseto invece si potrebbe prendere a modello un 4-3-1-2 con Barosi in porta; difesa a quattro formata da Polidori, Gorelli, Raimo e Campeol; nel terzetto di centrocampo Cretella, Kraja e Sersanti; infine il trequartista Sicurella in appoggio ai due attaccanti Boccardi e Galligani.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Renate Grosseto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti: il segno 1 dunque è quotato a 1,67. Si sale poi a quota 3,70 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna del Grosseto.



